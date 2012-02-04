مدیر کل جدید حمل و نقل و پایانه های اردبیل معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل قبلی سازمان حمل و نقل و پایانه های استان اردبیل عصر شنبه در این مراسم با اشاره به مدیریت 34 ماهه خود در استان تصریح کرد: 23 دوربین هوشمند در محورهای حادثه خیز استان با هزینه ای بالغ بر 18 میلیارد ریال نصب شده که به صورت زنده تصاویر جاده ای را در اختیار قرار می دهد.

علی رحمتی با بیان اینکه نصب دوربینهای هوشمند در جاده های این استان از سال 88 آغاز شده بود، اضافه کرد: ابتدا نصب این سیستم تصویری به شرکتی واگذار شد که در تمامی جاده های ارتباطی منطقه این دوربینها را نصب و فعال کند اما این شرکت نتوانست طرح را به اتمام برساند.

وی با اشاره به همکاری اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان و شرکت مخابرات در نصب دوربینهای هوشمند در جاده ها، افزود: پس از عدم موفقیت این شرکت سازمان حمل و نقل و پایانه ها با همکاری شرکت مخابرات استان اقدام به نصب دوربینهای هوشمند کرد.

به گفته مدیر کل قبلی سازمان حمل و نقل و پایانه های استان با توجه به تلاش این دو نهاد، اردبیل هم اکنون در سطح کشور جزو موفق ترین استانها در زمینه نصب دوربین بوده و بالاترین اجرائیات را داشته است.

ضرورت توسعه ناوگان حمل و نقل کالا و مسافر در اردبیل

مدیر کل جدید سازمان حمل و نقل و پایانه های استان نیز با اشاره به نصب دوربینهای هوشمند در جاده های استان متذکر شد: نصب دوربین هوشمند در جاده های استان از ضروریات برای خدمات رسانی مطلوب به مسافران است.

عبدالحسین علی اکبری جایگاه حمل و نقل در اردبیل را مهم و حساس توصیف کرد و گفت: به جهت مرزی، گردشگری و کشاورزی بودن منطقه، نیازمند تامین امنیت جدی در حمل و نقل جاده ای هستیم.

وی با بیان اینکه توسعه ناوگان حمل و نقل از برنامه های اصلی خود در این اداره خواهد بود، یادآور شد: ارتقا ارائه سطح خدمات مسافری برای بالا بردن سرانه درآمد و افزایش گردشگری مهم است و در این جهت با تمامی ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی تعامل خوبی خواهیم داشت.

در پایان این مراسم از علی رحمتی مدیر کل قبلی سازمان تجلیل و عبدالحسین علی اکبری به عنوان مدیر کل جدید حمل و نقل و پایانه های استان اردبیل معرفی شد.

