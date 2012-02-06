مجتبی شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با شاره به افزایش گرایشات جامعه و مسئولان به سمت تجمل گرایی و اشرافی گری که مقام معظم رهبری نسبت به آن هشدار دادند، اظهارداشت: هر انقلابی اصولی دارد و اصول اعتقادی نظام ما نیز در رهبری و ولایت فقیه متجلی شده است؛ لذا در پیش گرفتن هر راه و فکری که متعارض با خط رهبری باشد انحراف است.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی فاصله گرفتن از خط ولایت را موجب انحراف در مسیر مسئولان و سیاستمداران دانست و گفت: نمونه ای از خواص فاسد در نظام وجود دارند که برخلاف خط و مشی رهبری عمل می کنند و همین موضوع انحراف از مسیر انقلاب و امام (ره) و افزایش روحیه اشرافی گری و دنیا طلبی را موجب شده است.

شاکری اضافه کرد: مثلا زمانیکه مقام معظم رهبری فرزندانشان را از ورد به کارهای اقتصادی منع کردند؛ چرا باید برخی آقازاده ها در پشت معاملات بزرگ تجاری دست داشته باشند؛ بنابراین تنها عمل به توصیه های رهبری می تواند از انحرافات جلوگیری کند.

وی همچنین با انتقاد از عملکرد برخی از نمایندگان مجلس تصریح کرد: برخی نمایندگان نیز در مجلس به جای اینکه دغدغه مطالبات مردم را داشته باشند به دنبال منافع اقتصادی خود در طول مدت نمایندگی هستند و این موضوع به رشد روحیه اشرافی گری و دنیا طلبی در جامعه دامن می زند، لذا تنها حرکت در راه و مسیر ولایت می تواند پیشرفت در سجایای اخلاقی و تزکیه نفس همراه با دیگر مولفه های انقلاب را میسر سازد.

شاکری همچنین با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه به سه قطعه پازل قدرت ایران اشاره کردند، توضیح داد: پیشرفت های علمی و فناوری در عرصه های مختلف، تثبیت جایگاه ایران در نظام بین الملل با توجه به سیر نزولی و افول قدرت آمریکا، به همراه برگزاری انتخاباتی پرشور سه قطعه پازلی است که اگر در کنار هم قرار بگیرند قدرت بیش از بیش ایران در عرصه جهانی را رقم خواهند زد.