تغییرات در یکی از فرمانداریهای لرستان/ فرماندار کوهدشت تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که طی هفته های اخیر شایعات تغییر در فرمانداری کوهدشت مدام به گوش می رسید بالاخره امروز این تغییر رخ داد تا سیروس ابراهیمی از فرمانداری کوهدشت خداحافظی کند.

این در حالیست که سایت استانداری لرستان از استعفای فرماندار کوهدشت خبر داده و عنوان کرده است که طی حکمی از سوی دکتر حبیب الله دهمرده استاندار لرستان رضا آریایی به عنوان سرپرست جدید فرمانداری شهرستان کوهدشت منصوب شده است.

در حکم استاندار لرستان خطاب به رضا آریایی آمده است: با توجه به استعفای جناب آقای سیروس ابراهیمی از سمت فرمانداری شهرستان کوهدشت، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بی دریغ ایشان در طول زمان تصدی،در اجرای ماده 7 مصوبه شماره 12/602 مورخ 77/7/30 شورای عالی اداری و با توجه به سوابق، تجارب و توانمندی که در شما سراغ دارم، شما را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان کوهدشت منصوب می نمایم. امید است با اتکال به خداوند منان و در چارچوب ضوابط و مقررات در انجام وظایف موفق و کوشا باشید."

رضا آریایی از مدیران بومی و توانمند استان لرستان است که پیش از این مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان بوده و سابقه سرپرستی فرمانداری بروجرد را نیز در کارنامه خود دارد.

همچنین سیروس ابراهیمی از مدیران بومی شهرستان کوهدشت است که پیش از انتصاب در سمت فرمانداری این شهرستان مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان بوده است.

ابراهیمی به مدت بیش از سه سال مسئولیت فرمانداری شهرستان کوهدشت را بر عهده داشت.