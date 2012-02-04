افتتاح همزمان 31 پروژه آموزشی/ برپایی 6 نمایشگاه بهاره در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام الله دهه فجر و با حضور استاندار قم، 31 پروژه آموزشی در قم افتتاح و یا کلنگ زنی شد.



حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در این مراسم که در محل دبیرستان امام خمینی(ره) نیروگاه برگزار شد، با گرامیداشت سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اظهار داشت: دهه مبارک فجر، دهه حیات و زندگی مجدد و یاد آور رهایی ملت بزرگ ایران از زیر یوغ ظلم و ستم و همه تباهی ها و تیره روزی ها است.



وی با تاکید بر لزوم تبیین و معرفی دستاورهای انقلاب اسلامی به قشرهای نوجوان و جوان کشور، وظیفه مسؤلان آموزش و پرورش و آحاد معلمان، مربیان و اولیاء دانش آموزان در این زمینه را مهم و خطیر خواند و افزود: بیان دستاوردها و خدمات نظام و یادآوری اوضاع سیاه گذشته، ارزش گوهر انقلاب و نعمت نظام مقدس جمهوری اسلامی را بیشتر نمایان می سازد.



استاندار قم با اشاره به دستاوردهای خیره کننده نظام در عرصه های فرهنگی و آموزشی، از رشد چهار برابری ساخت فضاهای آموزشی در قم پس از پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد.



وی با بیان این که در دوران قبل از انقلاب اسلامی 145 مدرسه در قم ساخته شد و مدارس با تراکم بالا و سه شیفت و حتی چهار شیفت اداره می شدند، افزود: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول سی و سه سال بعد از انقلاب و در سخت ترین شرایط، 611 واحد آموزشی در قم احداث شده است که این مسئله توجه ویژه نظام به مسائل آموزش و پرورش و توسعه زیرساخت های این بخش را نشان می دهد.



83 پروژه آموزشی در قم در حال اجراست



موسی پور با اشاره به این که در حال حاضر بالغ بر 83 پروژه آموزشی در قم با زیر بنای 141 هزار متر مربع در حال اجرا است، گفت: در طول این مدت 70 مدرسه مرمت و بازسازی و 49 مدرسه مقاوم سازی شده است.



وی به پروژه های آموزش و پرورش در ایام الله دهه فجر اشاره و یادآور شد: امروز به طور همزمان 5 پروژه آموزشی، افتتاح و عملیات اجرایی 26 پروژه دیگر آغاز می شود.



افتتاح 197 پروژه در قم همزمان با ایام دهه فجر



استاندار قم با اشاره به لیست پروژه های ایام الله دهه فجر استان قم، از افتتاح و کلنگ زنی 197 پروژه در زمینه های مختلف عمرانی، فرهنگی و خدماتی با اعتباری حدود 189 میلیارد تومان در قم خبر داد و افزود: تعداد 153 پروژه با اعتبار 157 میلیارد و 600 میلیون تومان تا پایان دهه فجر به بهره برداری می رسند ضمن این که عملیات اجرایی تعداد 44 پروژه به ارزش 32 میلیارد تومان در این ایام آغاز خواهد شد.



تشکیل کارگروه استانی ویژه شناسایی زمین های قابل کشت در قم



استاندار قم از تشکیل کارگروه استانی ویژه شناسایی زمین های قابل کشت در استان خبر داد و افزود: این کارگروه با اختیارات دولت در استان ها فعالیت خواهد کرد.



حجت الاسلام موسی پور در دومین جلسه شورای هماهنگی امور آب استان که با حضور معاونان و مجموعه مدیران بخش آب استان برگزار شد، با اشاره به نقش مهم و کلیدی آب در توسعه قم، یادآور شد: مباحث و موضوعات مربوط به مدیریت آب در بخش های تامین منابع و مصرف بهینه باید مورد توجه ویژه باشد.



وی نظارت دائمی بر پروژه های این بخش را مهم و ضروری خواند و عنوان داشت: در حال حاضر طرح های آبی متعددی در استان در حال اجرا است که باید وضعیت پیشرفت، موانع و مشکلات این طرح ها از جانب مدیران مربوطه با جدیت و به صورت مستمر و دقیق پیگیری و رصد شود.



استاندار قم با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال مازاد روان آب‌های تهران به دشت مسیله قم گفت: مراحل قانونی لازم برای اجرایی شدن این طرح از جمله انتخاب پیمانکار و مشاور طرح طی شده است.



تاکید بر آغاز عملیات اجرایی انتقال آب های روان به دشت مسیله



وی با تاکید بر ضرورت پیگیری برای رفع ابهامات و موانع این پروژه و قطعی کردن تخصیص های مصوب آن گفت: باید عملیات اجرایی این طرح هرچه زودتر آغاز شود.



موسی پور به وضعیت پیشرفت طرح عظیم انتقال آب از سرشاخه ها اشاره و تصریح کرد: بخش های اجرایی این پروژه مهم با جدیت و تلاش مضاعفی در حال اجرا بوده و امیدواریم با تامین به موقع منابع مورد نیاز در موعد مقرر به بهره برداری برسد.



وی همچنین با اشاره به اجرای پروژه فاضلاب نیروگاه، لزوم تسریع در روند اجرا و برنامه ریزی لازم برای پیشبرد طرح در چند جبهه کاری را خواستار شد و افزود: کنده کاری خیابان‌ها و کوچه‌ها مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده که باید هرچه سریع‌تر رفع شود.



جهش و رشد اعتبارات آب و فاضلاب روستایی قم



استاندار قم با بیان این که اعتبارات امسال شرکت آب و فاضلاب روستایی استان از یک جهش و رشد قابل توجهی برخوردار بوده است، گفت: با تعریف و اجرای پروژه های اولویت دار، باید در تابستان 91 شاهد کمترین مشکل در زمینه کمبود آب شرب در روستا ها و بخش های استان باشیم.



وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل ملی مربوط به شناسایی اقامتگاه های غیر دائم با هدف مدیریت بهینه مصرف آب در مناطق خوش نشین، بر ضرورت پیگیری و اجرای توام با تدبیر این طرح در سطح استان تاکید کرد.



برپایی 6 نمایشگاه بهاره در قم همزمان با ایام پایانی سال



استاندار قم گفت: همزمان با ایام پایانی سال 6 نمایشگاه بهاره در نقاط مختلف شهر قم در دو مرحله برپا خواهد شد.



حجت الاسلام موسی پور در جلسه ستاد هدفمندی یارانه ها با اشاره به ایام پایانی سال گفت: با توجه به افزایش قدرت خرید مردم و همچنین نیاز تهیه پوشاک و خوراک، با رشد خرید مردم در این ایام مواجه خواهیم بود که باید ضمن عرضه محصولات لازم با نظارت کامل بر بازار از هر گونه اجحافی به مردم جلوگیری شود.



وی از راه اندازی شش نمایشگاه بهاره همزمان با ایام پایانی سال در استان قم خبر داد و گفت: همه اقلام مورد نیاز مردم با قیمت مناسب در این نمایشگاه ها عرضه خواهد شد.



استاندار قم با اشاره به طرح هدفمندی یارانه ها گفت: یکی از اهداف اجرای این طرح بهینه سازی مصرف انرژی است که با برنامه ریزی موثر شاهد کاهش مصرف انرژی در استان قم هستیم که این روند باید با اصلاح روش های تولید و جلوگیری از هدر رفت انرژی و نهادینه سازی فرهنگ مصرف استمرار یابد.

