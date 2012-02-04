وحدت مسلمانان عامل اصلی نرسیدن دشمنان به مقاصدشان است

حجت الاسلام مصیب بیانوندی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: میلاد پیامبر اکرم (ص) هم یادآور میلاد آخرین پیامبر بشریت است و هم به نوعی تداعی کننده وحدت بین مسلمان و برادران دینی است.

این استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: با توجه به هجمه های ناجوانمردانه دشمنان اسلام و دین محمدی، وحدت ضروری ترین نیاز کنونی جوامع اسلامی است.

وی تاکید کرد: به وجود آوردن فرقه های نوظهور، ترویج عقاید نهیلیسمی در بین جوانان مسلمانان، تنها گوشه ای از تهاجم فرهنگی دشمنان برای تسخیر روحیه جوانان انقلابی و مومن در کشورهای جهان اسلام است.

حجت الاسلام بیانوندی گفت: برای خنثی کردن این توطئه ها تنها راه موثر حفظ وحدت بین مسلمان است و این وحدت، خود سدی است مستحکم در برابر نفوذ عقاید غیر اسلامی.

این استاد حوزه و دانشگاه کرمانشاه افزود: امام خمینی و بسیاری دیگر از بزرگان عصر حاضر دین اسلام تزهای خوب و موثری برای ایجاد وحدت بین جهان اسلام به دنیای کنونی ارائه کرده اند که باید این راهکارها در تمامی جوامع اسلامی کاربردی شود.

بیانوندی تاکید کرد: امام خمینی (ره) در اولین حرکت خود برای ایجاد یکپارچکی در دنیای اسلام، اقدام به متحد کردن مردم ایران در برابر ظلمهای رژیم پهلوی کرد.

وی افزود: امام خمینی (ره) بعد از پیروزی مردم بر رژیم طاغوت، مسئله اتحاد اسلامی را به خارج از مرزهای ایران کشاند و در بسیاری از موقعیت های خاص جهان اسلام را به نوعی با هم متحد کرد.

جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه نبی اکرم (ص) کرمانشاه گفت: نام گذاری این روزها به عنوان هفته وحدت توسط امام راحل را باید از برکات وجود معنوی این بزرگ مرد عصر حاضر دانست.

بیانوندی در ادامه با اشاره به ضرورت حضور مردم در انتخابات مجلس، گفت: بی شک حضور مردم در انتخابات پیش روی می تواند به نوعی انقلاب و نظام را در مقابله با توطئه های بیشمار دشمنان بیمه کرده و خونی تازه در رگهای انقلاب اسلامی جاری کند.

وی در پایان تاکید کرد: مردم استان کرمانشاه در بسیاری از مواقع حساس، ارادت خود را به انقلاب اسلامی نشان داده اند و بارها ثابت کرده اند که هم مرزدارانی غیورند و هم مردمانی ولایتمدار و مومن.

