معلولان یک خیریه در کرج از بیمه کامل بی بهره اند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد طولایی بعد از ظهر شنبه در حاشیه مراسم گردهمایی بیماران تالاسمی استان که به مناسبت دهه فجر در سالن همایش باشگاه میلاد استان در کرج برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: معلولان ذهنی و جسمی استان البرز نیازمند حمایت مسئولان استان هستند.



وی گفت: در حال حاضر بیش از 100 معلول ذهنی، جسمی و حرکتی عضو این انجمن هستند که تا کنون این انجمن از سوی خیرین استان مورد حمایت قرار گرفته اند ولی هیچ دستگاه یا ارگان به این انجمن کمک نکرده است.



مدیر انجمن گل صبر استان البرز افزود: اردو و برنامه تفریحی، حمایت مالی و درمانی از جمله کارهایی است که این انجمن تا کنون انجام داده است.



طولایی ادامه داد: متاسفانه این بیماران تحت حمایت و پوشش بهزیستی نیستند و به همین دلیل تحت پوشش بیمه کامل نیز قرار ندارند.



مدیر انجمن گل صبر استان البرز اظهار داشت: در حال حاضر برخی از این افراد از لحاظ مالی برای درمان دچار مشکل هستند.