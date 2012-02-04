فاز نخست موزه بزرگ جیرفت تا سال 92 به پایان می رسد

هادی ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتمام مراحل کار طراحی موزه در سه فاز مطالعات، طراحی و اجرای نقشههای معماری اظهار داشت: مقدمات ساخت موزه بزرگ جیرفت که از مصوبات دور دوم سفر بوده، فراهم شده است.
وی ادامه داد: طرح این موزه برای اجرا آماده شده که پیش بینی می شود طی دو سال آینده فاز نخست آن به اتمام برسد.
این مسئول اعتبار اولیه این موزه را پنج میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: با احداث این موزه بخش بیشتری از آثار باستانی یافت شده در محوطههای باستانی جنوب استان کرمان به نمایش گذاشته میشود.
سرپرست میراث فرهنگی استان کرمان تصریح کرد: تا زمان راهاندازی موزه بزرگ جیرفت این آثار به صورت موقت در موزههای باستانشناسی کرمان و جیرفت نگهداری میشوند.
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