فشارهای اردن برای ادامه مذاکرات سازش/ انتقاد از ادامه محاصره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع آگاه فلسطینی اعلام کردند: "عبدالله دوم" و دیگر مسئولان اردنی فشار مضاعفی را بر ابومازن برای بازگشت به پای میز مذاکرات سازش وارد می کنند.

منابع مذکور بیان کردند: پادشاه اردن از رئیس تشکیلات خودگردان خواسته است که به کمیته چهار جانبه سازش فرصتی دیگری را برای اعمال فشار بر اسرائیل از طریق ادامه مذاکرات بدهد.



این منابع ذکر کردند: اردن اعلام کرده است که از مواضع فلسطینی ها در مخالفت با شهرک سازی حمایت می کند، اما توقف مذاکرات سازش را نیز نمی پذیرد.

خبر دیگر اینکه دهها نفر با برگزاری تظاهرات در شهر نابلس در اراضی اشغالی به بالا رفتن قیمت کالاها و ارزاق عمومی اعتراض کردند.

"نجاه ابوبکر" عضو مجلس قانونگذاری فلسطین که در این تظاهرات شرکت داشت خواستار اقدامات جدی برای کاهش قیمتها، پرهیز از وعده های بیهوده، محاکمه فاسدان و مسئولان و حمایت واقعی از مردم شد.

از سوی دیگر پخش برنامه رادیویی با عنوان "کرامت من با ارزش تر از غذاست" از فردا در همبستگی با خضر عدنان اسیر فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی که 50 روز است دست به اعتصاب غذا زده است آغاز خواهد شد.

خبر دیگر اینکه "جمال الخضری" رئیس کمیته مردمی مبارزه با محاصره نوار غزه گفت : آزادی گلعاد شالیت و ادامه آرامش موجود هیچ بهانه ای برای ادامه محاصره غزه از سوی اسرائیل باقی نگذاشته است.

وی افزود: فشارهای بین المللی برای پایان دادن به محاصره نوار غزه باید با شدت بیشتری بر اسرائیل وارد شود و گامهای عملی در این زمینه باید برداشته شود.

الخضری بیان کرد: ادامه محاصره نوار غزه مغایر با توافقنامه ژنو، بیانیه جهانی حقوق بشر، نقض آشکار قوانین بین المللی و مجازات دسته جمعی ساکنان غزه است.

وی تاکید کرد: حمله به کشاورزان و ماهیگیران ادامه دارد، تعداد خانواده های زیر خط فقر در حال افزایش است و خانوارهای زیادی با کمکهای آژانس پناهندگان(آنروا) زندگی را می گذرانند.