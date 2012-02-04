ایجاد 100 میلیون دلار خط اعتباری برای صادرات به مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در این دیدار که در محل ساختمان مرکزی وزارت صنعت ، معدن و تجارت برگزار شد ، عنوان کرد: خودرو ، قطعه سازی ، سیمان ، کاشی و سرامیک ، انواع داروها ، خدمات فنی و مهندسی از جمله زمینه های همکاری مشترک است که جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را دراین خصوص اعلام کرده است.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین گفت : نگاهی به روابط تاریخی ایران و مصر نشان می دهد که عزم دو کشور همواره بر توسعه مناسبات بوده است.



غضنفری با بیان اینکه مسیر روابط تهران – قاهره به سمت مطلوب در حال هدایت است ، افزود: چشم انداز روابط دو کشور بسیار پر رونق خواهد بود. وی بر این موضوع نیز تاکید کرد: با وجودی که در دهه های اخیر مناسبات سیاسی ایران و مصر در حد مطلوب نبود ، اما مردم دو کشور هیچ گاه روابط خود را قطع نکرده اند.



غضنفری یکی از مهمترین مسائل بر سر راه توسعه اقتصادی میان تهران و قاهره را عدم اطلاع از توانمندی های اقتصادی دو طرف و فقدان سیستم های اطلاع رسانی مناسب دانست و ابراز امیدواری کرد تا با افزایش آمدوشد هیات های تجاری و اقتصادی این مشکلات حل شود.



وی دربخشی از سخنان خود به سطح مناسبات میان دو کشور نیز پرداخت و گفت : براساس آمارهای سال 2011 میلادی ، حجم مبادلات فیمابین حدود 100 میلیون دلار است که با توجه به عزم دو طرف امید می رود در سال های آینده شاهد حجم بالایی از مبادلات باشیم.



غضنفری به حضور کشورمان در چند نمایشگاه بین المللی مصر در سال های گذشته نیز اشاره ای داشت و افزود: شرکت خودروسازی سایپا سال جاری میلادی نیز قرار است با عرضه سه نمونه تولیدات خود در نمایشگاه خودرو قاهره حضور یابد.



وی همچنین گفت که جمهوری اسلامی ایران قرار است درچهل و پنجمین نمایشگاه قاهره در اسفند ماه امسال حضور یابد.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش چند تن از خبرنگاران مصری مبنی بر آثارتحریم بر ایران گفت : به طور حتم تحریم هزینه هایی را برای دو طرف دارد ، اما سابقه مبارزات ملت ایران علیه استکبار بر مقاومت ما افزوده است و هیچ گاه بر سر استقلال کشورمان معامله نخواهیم کرد.

دراین نشست همچنین نمایندگان رسانه های مصر در سخنانی با ابراز شادمانی ازسفر به ایران ، بر تمایل بسیار کشورشان برای گشایش درهای جدید همکاری میان تهران و قاهره تاکید کردند و ابراز امیدواری کردند تا بزودی شاهد گسترش روابط میان دو کشور باشیم.



از نظر آنها ، جمهوری اسلامی ایران کشوری پیشرفته در زمینه های مختلف صنعتی و تجاری است و مصر باید از این توانمندی ها استفاده کند.



مصر کشوری با یک میلیون و 140 هزار کیلومترمربع و 82.07 میلیون جمعیت است که در شمال آفریقا واقع شده ، از این کشور یه عنوان پل ارتباطی آسیای غربی ، آفریقا و مدیترانه یاد می شود. این کشور از شمال با دریای مدیترانه ، شرق با نوار غزه و رژیم صهیونیستی ، از غرب با لیبی و از جنوب با سودان هم مرز است .



براساس آمارهای جهانی حجم مبادلات مصر با جهان درسال 2010 میلادی ، 71.86 میلیارد دلار است که از این رقم 46.52 میلیون دلار به واردات و 25.34 میلیون دلار به صادرات این کشور اختصاص دارد.