سالانه 600 میلیون مسافر در کشور جا به جا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام آدم نژاد عصر شنبه در مراسم معارفه مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان اضافه کرد: با این حجم مسافرتهای برون شهری وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای سنگین بوده و باید برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان تلاش مضاعفی در این سازمان صورت پذیرد.

وی استفاده از تکنولوژی و تجهیزات الکترونیکی در تمام استانها را در این راستا برشمرد و استفاده از تکنولوژی جدید را یکی از راه های کاهش هزینه و افزایش خدمات در این حوزه برشمرد.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با تاکید بر تداوم طرح نصب دوربین در جاده های کشور افزود: با نصب دوربینهای هوشمند در نقاط پرخطر به جای حضور فیزیکی در جاده ها می توان با مدیریت مجازی هزینه ها را کاهش داد و ضریب امنیت جاده ها را بالا برد.

وی وضعیت اردبیل در استفاده از تکنولوژی را مطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد: اردبیل با نصب دوربینهای هوشمند و راه اندازی مرکز مدیریت راه های استان از استانهای پیشرو در ارائه خدمات الکترونیکی و استفاده از تجهیزات مدرن است.

آدم نژاد با اشاره به آغاز دور دوم طرح تحول اقتصادی اهمیت حمل و نقل جاده ای را خاطر نشان کرد و متذکر شد: هم اکنون با توجه به محدودیتهای راه های ارتباطی هوایی و دریایی کشور، 92 درصد جا به جائیهای کالا و مسافر در سطح کشور از طریق حمل و نقل جاده است.

وی خواستار توجه مسئولان استانی به این حوزه شد و تصریح کرد: امسال سال بسیار موفقی در کنترل سفرهای نوروزی دشتیم که امیدواریم امسال نیز با همکاری پلیس راه، هلال احمر، راهداری و حمل و نقل جاده ای این موفقیت تکرار شود.

