5000 زن سرپرست خانوار تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام تاجریزی بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح ساختمان تامین اجتماعی شهرستان قاین اظهارکرد: از ابتدای امسال تا کنون نیز در استان سه هزار نفر تحت پوشش بیمه خدمات درمانی صنعت ساختمانی قرار گرفتند.

وی به مشخصات پروژه ساختمان تامین اجتماعی قاین اشاره کرد و گفت: این پروژه با اعتبار 9 میلیارد ریال در مدت سه سال اجرا شده است.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی زیربنای این پروژه را یک هزار و 300 متر مربع اعلام کرد و گفت: ساختمان قبلی تامین اجتماعی قاین به درمانگاه تغییر کاربری خواهد داد.

تاجریزی کل بیمه شدگان و مستمری بگیران قاین را در 10 ماهه امسال 14 هزار و 995 نفر برشمرد و گفت: مجموع کارگاه هایی که در این شهرستان اقدام به بیمه کارگران خود کرده اند هفت هزار و 947 کارگاه بوده است.

وی در پایان تعداد بیمه شدگان عادی طی 10 ماهه امسال در قاین را یک هزار و 78 نفر اعلام کرد و ادامه داد: 888 نفر در این شهرستان مستمری بگیر تامین اجتماعی هستند.