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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۳۸

در خراسان جنوبی/

5000 زن سرپرست خانوار تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفتند

5000 زن سرپرست خانوار تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفتند

بیرجند – خبرگزاری مهر: مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: از محل هدفمند سازی یارانه ها در سال جاری پنج هزار زن سرپرست خانوار استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام تاجریزی بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح ساختمان تامین اجتماعی شهرستان قاین اظهارکرد: از ابتدای امسال  تا کنون نیز در استان سه هزار نفر تحت پوشش بیمه خدمات درمانی صنعت ساختمانی قرار گرفتند.

وی به مشخصات پروژه  ساختمان تامین اجتماعی قاین اشاره کرد و گفت: این پروژه با اعتبار 9 میلیارد ریال در مدت سه سال اجرا شده است.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی زیربنای این پروژه را یک هزار و 300 متر مربع اعلام کرد و گفت: ساختمان قبلی تامین اجتماعی قاین به درمانگاه تغییر کاربری خواهد داد.

تاجریزی کل بیمه شدگان و مستمری بگیران قاین را در 10 ماهه امسال 14 هزار و 995 نفر برشمرد و گفت:  مجموع کارگاه هایی که در این شهرستان اقدام به بیمه کارگران خود کرده اند هفت هزار و 947 کارگاه بوده است.

وی در پایان تعداد بیمه شدگان عادی طی 10 ماهه امسال در قاین را یک هزار و 78 نفر اعلام کرد و ادامه داد: 888 نفر در این شهرستان مستمری بگیر تامین اجتماعی هستند.

کد مطلب 1525464

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