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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۴۰

رسولی اعلام کرد:

بیشترین سهم مسکن مهر کشور متعلق به مازندران است

بیشترین سهم مسکن مهر کشور متعلق به مازندران است

جویبار - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی مازندران گفت: بیشترین سهم مسکن مهر کشور در سال آینده متعلق به مازندران است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول رسولی عصر شنبه در مراسم افتتاح بیش از چهار هزار واحد مسکونی طرح مسکن مهر مازندران در جویبار اظهار داشت: در برنامه سال آینده از 650 هزار مسکن مهر کشور، دو هزار واحد آن به مازندران اختصاص یافت.

وی افزود: از 650 هزار واحد کشور، 500 هزار واحد آن خود مالکی بوده که یکی از افتخارات بزرگ مسکن مهر است.

رسولی گفت: تاکنون 24 هزار واحد مسکن مهر در مازندران به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه طرح خود مالکی مازندران به عنوان پروژه برتر ملی شناخته شد افزود: 80 درصد مسکن مهر استان به صورت خودمالکی  است.                       

وی تصریح کرد: پس از تهران، مازندران از نظر سهمیه مسکن مهر رتبه دوم را ازآن خود کرد.

با اشاره به اینکه 68 هزار مسکن مهر در استان در حال ساخت است بیان داشت: چهار هزار و 500 واحد در بافت فرسوده و مابقی شهرهای جمعیت بالا است.
 
به گفته، رئیس مسکن و شهرسازی مازندران، رقم آورده استان برای ساخت این تعداد مسکن مهر هزار و 200 میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه پارسال 30 هزار نفر اشتغال در استان داشتیم، افزود:  امسال با این رقم آورده 50 هزار نفر مشغول به کار می شوند.
 
 

کد مطلب 1525465

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