وزنه برداران قم پیشرفت خود را در پیکارهای قهرمانی کشور نشان دادند

محمدجواد بهنام فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: با تغییر و تحولاتی که در هیئت صورت پذیرفته است، انشاءالله امیدواریم بار دیگر وزنه برداری استان قم روند رو به رشد و پیشرفت خود را به شکل جدی تری در پیش بگیرد.



وی ادامه داد: رقابت های وزنه برداری قهرمانی کشور در رده سنی بزرگسالان با حضور وزنه برداران 31 تیم و شرکت 224 وزنه بردار با عنوان رقابت های وزنه برداری جام جهان پهلوان نامجو به انجام رسید که در آن شش وزنه بردار قمی نیز حضور داشتند.



دبیر هیئت وزنه برداری استان قم افزود: وزنه برداران قمی در این دوره از پیکارها که با شرکت مدعیان مطرح و سرشناس از استان های مختلف به انجام رسید، در دسته های 56، 94، 105 و به اضافه 105 کیلوگرم با حریفان خود به رقابت پرداختند.



وی یاد آور شد: در ترکیب تیم وزنه برداری رده سنی بزرگسالان استان قم ابوالقاسم داودی چهره مطرح وزنه برداری قم که سابقه کسب عنوان در پیکارهای وزنه برداری قهرمانی باشگاه های آسیا را نیز دارد، در دسته 56 کیلوگرم با حریفان رقابت کرد.



بهنام فرد با اشاره به نفرات سایر اوزان، اضافه کرد: در دسته 94 کیلوگرم دو وزنه بردار به نمایندگی از تیم هیئت وزنه برداری استان قم در پیکارهای قهرمانی کشور به روی صحنه رفتند که این دو ورزشکار وحید خسروی و جمشید برزه کار بودند.



وی افزود: در دسته 105 کیلوگرم نیز دو وزنه بردار از قم حضور داشتند که به ترتیب علی ابی پور و مهدی افشاری در جدال با مدعیان این دسته عملکرد قابل قبولی داشتند، دسته ای که در آن چهره های مطرحی شرکت کرده بودند.



دبیر هیئت وزنه برداری استان قم ابراز داشت: در دسته به اضافه 105 کیلوگرم نیز مهرداد رزمی به عنوان نماینده هیئت وزنه برداری قم به رقابت با حریفان پرداخت، در حالی که سیدابوالفضل رسولی به عنوان مربی هدایت تیم قم را بر عهده داشت.



وی بیان داشت: مسابقات وزنه برداری قهرمانی کشور جام جهان پهلوان محمود نامجو در مجموعه ورزشی یادگار امام رشت برگزار شد و طی آن رقابتهای امسال با حضور 224 وزنه بردار برتر کشور در اوزان هشتگانه برگزار شد.



بهنام فرد تصریح کرد: علاوه حضور این تعداد وزنه بردار در جام نامجو، که آماری کم سابقه در این چند سال اخیر به شمار می رفت، 31 سرپرست، 55 سرمربی و مربی و 45 داور نیز به عنوان دیگر عوامل اجرایی مسابقات در رشت حضور داشتند که در بین آنها محمدحسین شجاع فرد داور شایسته وزنه برداری استان قم نیز حضور داشت.



وی افزود: علاوه بر شش وزنه بردار از استان قم، وزنه بردارانی از تیم های گیلان، فارس، البرز، یزد، گلستان، همدان، لرستان، اصفهان، اردبیل، خراسان، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، ایلام، آذربایجان غربی، مازندران، قزوین، کرمان، تهران و توابع تهران با ترکیب کامل و با هشت وزنه بردار در رقابت های امسال جام نامجو شرکت کرده بودند که این نشان از بالا بودن سطح رقابت برای کسب عنوان قهرمانی است.

