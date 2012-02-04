زمین چمن بسیج سپاه ناحیه دشتی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان ورزش بسیج کشور بعد از ظهر شنبه در آئیین افتتاح این زمین چمن اظهار داشت: این سازمان برنامه های بسیار زیادی برای توسعه اماکن ورزشی در سراسر کشور دارد.

سردار کاظم یزدانی ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه‌هایی که در تلاش برای تحقق آن هستیم، بهره‌برداری از 700 سالن ورزشی تا پایان سال جاری است و این تعداد سالن توسط این سازمان آماده بهره‌برداری خواهد شد.

وی به برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و افزود: بر اساس این برنامه بیش از سه هزار سالن و مکان ورزشی در سطح کشور توسط بسیج مستضعفین ساخته خواهد شد که ساخت و بهره‌برداری از این اماکن ورزشی نقش موثری در توسعه ورزش در کشور خواهد داشت.

سردار یزدانی اضافه کرد: برای دست‌یابی به جایگاه مناسب‌تر در ورزش و رسیدن به جایگاه بین‌المللی مناسب باید با برنامه‌ریزی و مدیریت قوی در این راستا تلاش کنیم.

وی به دیگر برنامه‌های سازمان ورزش بسیج کشور اشاره کرد و گفت: ساخت 240 باشگاه تیر اندازی سلاح های بادی و جنگی از دیگر بنامه‌هایی است در دستور کار قرار دارند.

رئیس سازمان ورزش بسیج کشور همچنین به ایجاد پایگاه های استعدادیابی ورزشی در سطح نواحی اشاره کرد و افزود: 110 پایگاه استعدادیابی برای رده سنی زیر 14 سال ایجاد خواهد شد.



فرمانده سپاه شهرستان دشتی نیز در این آئین اظهار داشت: برای ساخت این زمین چمن 460 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است که هزینه این طرح از محل اعتبارات داخلی سپاه ناحیه دشتی و سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر تامین شده است.

سرهنگ کاظم مرادی با اشاره به مساحت 924 متر مربعی این زمین چمن اضافه کرد: عملیات ساخت این زمین چمن از اوایل مردادماه سال جاری آغاز شده بود و با سرعت مناسبی عملیات ساخت آن انجام شد.