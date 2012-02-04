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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۳۵

با حضور سردار یزدانی/

زمین چمن بسیج سپاه ناحیه دشتی افتتاح شد

زمین چمن بسیج سپاه ناحیه دشتی افتتاح شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: با حضور رئیس سازمان ورزش بسیج کشور زمین چمن ورزشگاه بسیج سپاه دشتی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان ورزش بسیج کشور بعد از ظهر شنبه در آئیین افتتاح این زمین چمن اظهار داشت: این سازمان برنامه های بسیار زیادی برای توسعه اماکن ورزشی در سراسر کشور دارد.

سردار کاظم یزدانی ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه‌هایی که در تلاش برای تحقق آن هستیم، بهره‌برداری از 700 سالن ورزشی تا پایان سال جاری است و این تعداد سالن توسط این سازمان آماده بهره‌برداری خواهد شد.

وی به برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و افزود: بر اساس این برنامه بیش از سه هزار سالن و مکان ورزشی در سطح کشور توسط بسیج مستضعفین ساخته خواهد شد که ساخت و بهره‌برداری از این اماکن ورزشی نقش موثری در توسعه ورزش در کشور خواهد داشت.

سردار یزدانی اضافه کرد: برای دست‌یابی به جایگاه مناسب‌تر در ورزش و رسیدن به جایگاه بین‌المللی مناسب باید با برنامه‌ریزی و مدیریت قوی در این راستا تلاش کنیم.

وی به دیگر برنامه‌های سازمان ورزش بسیج کشور اشاره کرد و گفت:  ساخت 240 باشگاه تیر اندازی سلاح های بادی و جنگی از دیگر بنامه‌هایی است در دستور کار قرار دارند.

رئیس سازمان ورزش بسیج کشور همچنین به ایجاد پایگاه های استعدادیابی ورزشی در سطح نواحی اشاره کرد و افزود: 110 پایگاه استعدادیابی برای رده سنی زیر 14 سال ایجاد خواهد شد.

فرمانده سپاه شهرستان دشتی نیز در این آئین اظهار داشت: برای ساخت این زمین چمن 460 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است که هزینه این طرح از محل اعتبارات داخلی سپاه ناحیه دشتی و سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر تامین شده است.

سرهنگ کاظم مرادی با اشاره به مساحت 924 متر مربعی این زمین چمن اضافه کرد: عملیات ساخت این زمین چمن از اوایل مردادماه سال جاری آغاز شده بود و با سرعت مناسبی عملیات ساخت آن انجام شد.

کد مطلب 1525467

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