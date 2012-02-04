اخبار تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس تبلیغات اسلامی قصرشیرین با اشاره به فرا رسیدن دهه فجر سالروز ورود تاریخی امام راحل به میهن اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی در واقع انقلاب احیای ارزشهای دینی و متعلق به همه ملت های مسلمان و آزادیخواه است و همگی باید در راستای معرفی آن تلاش کنیم.

حجت الاسلام محمد محمودی با تبریک دهه مبارک فجر افزود: دهه فجر فرصت مناسبی برای بیان عملکرد نظام و افتخارات، پیشرفتها و ارزشهای معنوی این نظام الهی به همه ملت های آزادیخواه و در جستجوی حقیقت جهان است.

وی تصریح کرد: همگان وظیفه دارند در این ایام در راستای معرفی افکار بلند امام راحل و منویات مقام معظم رهبری برای نشر و گسترش ارزشهای دینی این انقلاب به همه دنیا تلاش ویژه ای معطوف کنند.

محمودی اظهار داشت: با توجه به تقارن امسال دهه مبارک فجر با هفته وحدت باید تلاش کنیم با اتحاد و یکپارچگی عمومی زمینه تهدید و توطئه دشمن را در میان خود از بین ببریم و اجازه ندهیم دشمن برای ضربه زدن به نظام از فرصت استفاده کند.

وی با بیان اینکه در روزهای انتهایی امسال نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود، تاکید کرد: این انتخابات در مقایسه با انتخابات دوره های پیشین از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید همگان به شکل مطلوب خود را برای شرکت در آن آماده کنیم.

رئیس تبلیغات اسلامی قصرشیرین گفت: ملت عظیم ایران اسلامی خود را برای یک امتحان بزرگ دیگر آماده می کند تا بار دیگر هیبت، عظمت و شکوه نظام اسلامی را با شرکت حداکثری در انتخابات مجلس نهم به جهانیان نشان دهد.

محمودی تصریح کرد: با توجه به موج بیداری اسلامی که در کشورهای مسلمان و حتی غیرمسلمان آغاز شده، ایران اسلامی در نشر ارزشهای انقلابی به عنوان الگوی تمام عیار برای ملت های آزادیخواه رسالتی خطیر برعهده دارد چون معمار کبیر انقلاب در این خصوص فرموده اند تبلیغات باعث نشر انقلاب به جهان شد.

وی گفت: همه باید قدردان انقلاب اسلامی باشیم و با اطاعت از فرامین ولی امر مسلمین جهان، با سعی و تلاش بتوانیم بیش از پیش چرخ های اعتلا و پیشرفت همه جانبه کشور را با شتاب بیشتری به حرکت درآوریم.

اعزام 521 نفر مبلغ در طرح های مختلف اسلام آباد غرب

کارشناس اعزام مبلغ اداره تبلیغات اسلامی اسلام آباد غرب از اعزام521 نفرمبلغ ومبلغات در طرح های مختلف به روستاهاوسطح شهر اسلام آباد غرب در طول سالجاری خبر داد.

علی خالوندی افزود: اداره تبلیغات اسلامی اسلام آباد غرب در سالجاری ودر قالب طرح های مختلف از جمله پیام آوران محرم، راهیان لیله القدر، دهه مبارک فجر، هفته ولایت، ایام فاطمیه، طرح هجرت تابستانی، راهیان نور، رحلت حضرت امام خمینی (ره)، ماه مبارک رمضان، دهه صفر،اقامه نماز جماعت درادارات و نهادها اقدام به اعزام مبلغ ومبلغات غیرمقیم و مقیم به تعداد 521نفر، به مناطق شهری وروستایی کرده است.

وی تصریح کرد: این مبلغین برنامه های متعددی از جمله سخنرانی ،اقامه نماز جماعت ،برگزاری کلاسهای آموزشی احکام و قرآن، جلسات دعا اجرا کردند.

شرکت310 نفرمداح در دوره آموزش مداحی اسلام آبادغرب

به همت اداره تبلیغات اسلامی وکانون مداحان اسلام آبادغرب،تابه حال 310 نفرمداح دردوره آموزش مداحی این شهرستان شرکت کرده اند.

کارشناس تشکلهای دینی اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب در حاشیه برگزاری دوره جدید آموزش مداحی افزود: مداح باید با آداب ،اخلاق وفنون مداحی آشنایی کامل داشته وسپس وارداین عرصه شود تا بتواند برعاشقان ائمه اطهار (ع)تاثیر بگذارد.

صادق زندی تصریح کرد: تلاش شده ازطریق تحویل کتب،لوح فشرده و نشریات مرتبط با امرمداحی وبرگزاری دوره های آموزش ،زمینه های ارتقاء سطح بینش عزیزان مداح رافراهم کنیم.

وی به اهداف برگزاری این دوره ها اشاره کرد و افزود: هدف ارتقاء سطح علمی وبصیرت عمومی مداحان وجلوگیری ازآسیب ها وانحرافات مداحی است.

زندی گفت: تابه حال بیش از310 نفر ازمداحان دردوره های آموزشی باسبک ها وشیوه های مقتل خوانی، قرآن، اخلاق و رسالت مداحی، آسیب شناسی مرثیه خوانی ها،شناخت قدر و منزلت مداحان ازمنظراهل بیت (ع)، شناخت اجمالی سبک ها وردیف خوانی ها،شناخت اجمالی اشعار خوب وتبیین آن آشنا و آموزش دیده اند.

