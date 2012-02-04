نمایشگاه هنرهای تجسمی در تویسرکان گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس فرهنگ و ارشاد شهرستان تویسرکان بعد ازظهر شنبه در آیین گشایش این نمایشگاه اظهار داشت: در نمایشگاه آثار برگزیده دهمین جشنواره هنرهای تجسمی استان همدان 83 اثر به نمایش درآمده است.

مهدی حاجی زین العابدینی با اشاره به اینکه این نمایشگاه به مدت هفت روز برای بازید عموم فعال است، اظهار داشت: آثار ارائه شده در نمایشگاه در قالب تابلوهای طراحی، نقاشی، کاریکاتور، نگارگری و گرافیک است.

زین العابدینی با اشاره به اینکه هنرمندان شرکت‌کننده در این جشنواره در رده سنی زیر 40 هستند، عنوان کرد: همزمان با آغاز فعالیت دهمین جشنواره هنرهای تجسمی، کارگاه‌های تخصصی این جشنواره نیز در روزهای 25 و 26 بهمن با حضور استادان مطرح هنر برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه شناسایی هنرمندان فعال و ایجاد بستر مناسب برای رقابت سازنده به منظور ارتقا کیفی آثار هنری از اهداف مهم این جشنواره است، افزود: مراسم پایانی دهمین جشنواره هنرهای تجسمی 26 بهمن ماه برگزار می شود.