امسال 36 قلم کالای صنعتی از همدان صادر شد

محمد مهدی فرشچی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کالاها شامل سیمان، چینی‌آلات بهداشتی، کاشی، لوله پی وی سی، جار و بطر شیشه‌ای، موکت، سیم و کابل، سالامبور گوسفندی، رزین و کربنات کلسیم بوده است.

فرشچی موحد با اشاره به اینکه تا پایان دی ماه امسال صادرات کالاهای صنعتی و معدنی از گمرک همدان به بیش از 21 میلیون دلار رسید، گفت: کالاهای صنعتی و معدنی استان همدان 28 درصد صادرات 10 ماه امسال استان همدان را به خود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: صادرات کالاهای صنعتی و معدنی همدان از نظر وزنی 116 هزار تن بوده و 81 درصد از وزن کل صادرات استان همدان را از آن خود کرده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان یادآور شد: امسال 16 کشور هدف صادرات کالاهای صنعتی و معدنی استان همدان بوده اند.

فرشچی موحد گفت: کشورهای انگلستان، ایتالیا، پرو، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، گرجستان، مالزی، هند، افغانستان، امارات، عراق، اکوادر و اتیوپی، مقصد کالاهای صادراتی استان همدان بوده اند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در ادامه با بیان اینکه سیمان به عنوان مهمترین کالای صادراتی این بخش محسوب می شود، گفت: سیمان به تنهایی از نظر ارزشی 10 درصد و از نظر وزنی 68 درصد صادرات استان همدان را به نام خود ثبت کرده است.

وی یادآور شد: صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در دی ماه امسال دو میلیون و 375 هزار دلار بوده است.