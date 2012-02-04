راه اندازی نخستین واحد ثبت و گواهی بذر و نهال در گیلان

محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تولیدات و فعالیتهای کشاورزان گیلانی در جای ثبت نمی شود، افزود: این یکی از وظایف مهم این واحد ثبت بذور، نهالها، تولیدات و محصولات کشاورزان است بنابراین دراین زمینه باید کارهای فرهنگی زیادی انجام داد.

وی اظهارداشت: گیلان از استانهایست که در آینده نزدیک رتبه نخست ثبت تولیدات گیاهی را کسب خواهد کرد.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان گفت: وظیفه این واحد کنترل، گواهی و لیبل گذاری است یعنی در تمام مزارع، گلخانه های و عرصه های که تولید بذر و نهال انجام می شود، کارشناسان این واحد حضور یافته ضمن نظارت، کیفیت محصول را نیز رصد می کنند.

وی افزود: گیلان از استانهای فعال در زمینه صادرات گل، گیاه و نهال به کشورهای خارجی است از اینرو تقویت نظارت و رصد کنترل کیفیت تولیدات امری ضروری است.

به گفته بهمنی مطالعه سلامت بذور و نهالها از دیگر وظایف این واحد است.

وی در ادامه از استقرار این واحد در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خبرداد و افزود: آزمایشگاه تخصصی سلامت بذر و نهال به مساحت 130 متر مربع در این ساختمان تاسیس شده است که در دهه فجر رونمایی خواهد شد.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان یادآورشد: علاوه بر هزینه ساختمان این واحد یک میلیارد ریال برای آماده سازی فضای فیزیکی و همچنین آزمایشگاه سرمایه گذاری شده است.