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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۰۱

نمایشگاه عکس "احرام نگاه" در نگارخانه رضوان مشهد افتتاح شد

نمایشگاه عکس "احرام نگاه" در نگارخانه رضوان مشهد افتتاح شد

مشهد - خبرگزاری مهر: عکاس برجسته مشهدی از افتتاح نمایشگاه عکس "احرام نگاه" در نگارخانه رضوان مشهد خبر داد.

مهدی گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نمایشگاه احرام نگاه به مناسبت هفته وحدت برپا شده اظهار کرد: در مجموع در این نمایشگاه 40 عکس ازاماکن مقدس مکه و مدینه و مراسم حج در سایز 70 در 100  در نگارخانه رضوان به نمایش گذاشته ام.

وی با بیان اینکه این عکس ها حاصل شش سال سفر به عربستان و عکاسی از حج تمتع و عمره او بود است افزود: سعی شده در این آثار به موضوعاتی چون مناسک حج و معماری مکه پرداخته شود و وحدت میان مسلمین به نمایش درآید.

وی در خصوص زبان عکس نیز تاکید کرد: زبان عکس نسبت به هنرهای دیگر دارای تاثیرگذاری و اثر بخشی بیشتری است بنابراین عکس حکم مجموعه گنجینه ای را دارد که تا سالهای سال در یاد و خاطره مخاطبان ماندگار می شود.

وی با اشاره به اینکه در مجموع با 6 سال سفر به عربستان 12 هزار قطعه عکس گرفته ام گفت: که از این میزان 40 اثر در معرض دید علاقمندان و دوستداران هنر عکاسی قرار گرفته است.

گفتنی است، نمایشگاه "احرام نگاه" از 15 تا 21 بهمن ماه همه روزه از ساعت 9 الی 20 و 16 الی19 برای بازدید علاقمندان دایر است.

کد مطلب 1525478

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