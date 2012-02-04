به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پرویزی اظهار داشت: آزمون همزمان ادواری آموزش فنی و حرفه ای استان یزد روز جمعه همزمان با سراسر کشور در یزد برگزار شد و هزا رو 158 داوطلب در 11 حوزه امتحانی در شهرستان های استان یزد برگزار شد.

وی تعداد حرفه هایی را که داوطلبان در آن سنجش مهارت می شوند 105حرفه عنوان کرد.

پرویزی عنوان کرد: حرفه تعمیرکار اتومبیل سواری بنزینی با شرکت 313 داوطلب دارای بیشترین داوطلب و مراکز آموزش فنی و حرفه ای یزد و بافق بیشترین آمار شرکت کننده ها را دارند.

وی بیان داشت: آزمون های ادواری سنجش مهارت در راستای برنامه های عملیاتی سال جهاد اقتصادی و با هدف ارتقا کیفیت فرآیند سنجش مهارت و بستر سازی تحقق دولت الکترونیک در کشور آغاز شده است.

پرویزی یادآور شد: نتایج این آزمون 25 بهمن ماه سال جاری از طریق پایگاه اطلاع رسانی آزمون ادواری سنجش مهارت اعلام می شود.

مسابقات ملی مهارت رقابت سالم بین جوانان ایجاد می کند

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد گفت‌: برگزاری مسابقات مهارت باعث ایجاد انگیزه برای کسب مهارت و فراهم کردن فرصت مناسب برای رقابت سالم بین جوانان کشور می شود.

حبیب الله کارگر افزود: مسابقات ملی مهارت به کشف استعدادهای حرفه ای جوانان و ایجاد فرصت مناسب برای شکوفایی مهارت ها، شناساندن اهمیت آموزش های مهارتی و نقش آن در توسعه اقتصادی به عموم مردم و جلب نظر مسئولان، صنایع و صنوف برای مشارکت در مسابقات مهارت و شناسایی و معرفی افراد ماهر و نخبه به صنایع و بنگاه های اقتصادی منجر می شود.

وی ادامه داد: ترویج و ارتقا فرهنگ مهارت آموزی، ایجاد بستر مناسب برای ارتقا مهارت های حرفه ای کشور تا سطح مهارت های جهانی، شناسایی کمبودها در آموزش های فنی و حرفه ای، ایجاد فرصت مناسب برای تبادل اطلاعات فنی و تجارب حرفه ای بین جوانان و ارتقا سطح استانداردهای آموزش مهارت در سطح کشور از دیگر اهداف برگزاری مسابقات ملی مهارت به شمار می رود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد با بیان اینکه در مسابقات ملی مهارت جوانان ماهر زیر 22 سال شرکت دارند، بیان داشت: مسابقات ملی مهارت در سه سطح شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می شود و در هر مرحله از مسابقات با دعوت از متخصصان و کارشناسان خبره هر رشته پروژه های مربوطه طراحی شده و به استانها ارسال می شود.

کارگر افزود: ایجاد بستر مناسب برای رقابت نظام مند بین دانشجویان، دانش آموختگان و مهارت آموختگان نظام های آموزش فنی و حرفه ای کشور در قالب مسابقات ملی مهارت امکان تراز یابی و مقایسه با یکدیگر و پیدایش شرایط بهبود و ارتقا نظام های مذکور را فراهم می کند.

1650 نفر ساعت آموزش کارآموزان میبدی در قالب قرارداد آموزشی

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای میبد گفت: در راستای انعقاد قرارداد آموزشی با دانشگاه پیام نور، دانشگاه علمی کاربردی و اداره آموزش و پرورش شهرستان میبد، پنج دوره مهارت آموزی به میزان 27 هزار و 650 نفر ساعت در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان میبد ارائه شده است.

جمال دهقانی اظهار داشت: 35 نفر از دانشجویان خواهر و برادر دانشگاه پیام نور در رشته ماشین ابزار در دو دوره هزار و 50 نفر ساعت آموزش دیده اند.

وی افزود: در خصوص قرارداد آموزشی با دانشگاه علمی - کاربردی نیز دو دوره آموزشی در راستای آموزش رشته ساخت و تولید برای 89 نفر برگزار شده است.

وی میزان آموزش برای دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی را هزار و 280 نفر ساعت عنوان کرد.

دهقانی در مورد مهارت آموزی برای دانش آموزان اداره آموزش و پرورش نیز به برگزاری یک دوره 32 نفره در رشته مکانیک اشاره کرد و افزود: در این بخش 23 هزار و 40 نفر ساعت آموزش ارائه شده است.