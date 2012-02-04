سالن ورزشی چند منظوره روستای عامری بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور مدیر کل ورزش و جوانان، معاونین اداره کل و مسئولین محلی شهرستان دیلم سالن شهدای عامری به مناسبت دهه مبارکه فجر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیر کل ورزش و جوانان استان در این آیین اظهار داشت:سالن ورزشی چند منظوره روستای عامری به عنوان اولین پروژه ورزشی روستایی شهرستان دیلم، در ایام الله دهه فجر مورد بهره برداری قرار می گیرد.

رضا جمشیدی افزود: این سالن چند منظوره با یکهزارو150 متر مساحت در یک طبقه با اعتباری افزون بر پنج میلیارد ریال در مجموعه ورزشی روستای عامری شهرستان دیلم احداث شده است.

وی اضافه کرد: سالن ورزشی روستای عامری شامل بخش اداری، نمازخانه، بخش ورزش های گروهی و سرویس های بهداشتی است.



جشنواره بازیهای بومی و محلی استان در روستای آباد تنگستان برگزار می شود

رییس هیئت روستایی و عشایری استان بوشهر گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر جشنواره بازیهای بومی و محلی استان با حضور آقای نیک بین سر پرست فدراسیون روستایی و عشایری کشوردر تاریخ 17 بهمن ماه راس ساعت 13 در روستای آباد از توابع شهر ستان تنگستان برگزار می شود.

محمد سر تلیان افزود: در حاشیه این همایش مجمع عمومی و سالیانه هیات روستایی و عشایری نیز با سر پرست فدراسیون رو ستایی و عشایری کشور و اعضای مجمع برگزار خواهد شد.





سپاه امام صادق(ع) قهرمان شنای لیگ بسیج کشور شد

هفته پایانی لیگ شنای بسیج کشور با حضور 8 تیم بصورت متمرکز به میزبانی استان بوشهر در تاریخ 14 بهمن ماه در استخر کمیته امداد امام خمینی (ره) تنگک بوشهر بر گزار شد.

در پایان این رقابت‌ها تیم سپاه امام صادق (ع) بوشهر با مربیگری محمد منصورزاده مربی بوشهری تیم ملی کشور به مقام قهرمانی رسید و تیم‌های خراسان رضوی و سمنان نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.





دوچرخه سوار ایرانگرد وارد بندرگناوه شد

دوچرخه سوار ایرانگرد ساکن تهران که به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر گردش دوره ای خود را از خرمشهر آغاز کرده روز شنبه وارد بندرگناوه در شمال استان بوشهر شد.

جمشید تحویل داری یکتا در محل گلزار شهدای این شهرستان، هدف از گردش خود را گرامیداشت دهه فجر و مدت زمان آن را 33 روز به میمنت سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: دراین مدت فاصله خلیج فارس از اروند کنار تا بندرعباس را طی می کند.

وی که 66 سال سن دارد و کارمند بازنشسته شهرداری تهران است، گفت: مدت هشت سال است که دوچرخه سواری می کند.

وی اظهار داشت: در هر روز بین 77 تا 95 کیلومتر رکاب می زند و هر دو ساعت یکبار استراحت می کند و از خوراکی های مقوی و مغزها همچون گردو و انجیر خشک برای جبران هدررفت آب و انرژی بدن خود بهره می برد.

این دوچرخه سوار با بیان اینکه علاوه بر دوچرخه سواری علاقه وافری به کوهنوردی دارد، گفت: به چندین قله ازجمله هیمالیا و همچنین قله آلاگسی کشور ارمنستان صعودکرده است.

چهارمین قهرمانی متولی بوشهر در لیگ بیس‌بال کشور

در دیدار پایانی مسابقات لیگ بیس‌بال کشور، تیم‌های کرمان و بوشهر در ورزشگاه شهید سلیمی‌کیا در کرمان به مصاف هم رفتند که در پایان تیم بوشهر موفق شد با نتیجه 15 بر 10 از سد میزبان مسابقات عبور کند و برای چهارمین سال متوالی عنوان قهرمانی مسابقات را از آن خود سازد.

در دیگر مسابقات تیم‌های البرز و گیلان به مصاف هم رفتند که گیلانی‌ها با برتری در این مسابقه عنوان سومی را از آن خود ساختند و تیم البرز نیز با تحمل این شکست عنوان چهارمی مسابقات را به دست آورد.

پس از پایان این مسابقات با برگزاری آیین اختتامیه رقابت‌ها، مدال‌ها و جام قهرمانی تیم بوشهر به بازیکنان و مربیان این تیم اهدا و پس از آن مدال‌های تیم‌های دوم تا سوم به آنها اهدا شد.

امیر بختیاری، اصغر وقاری، سیدعبدالله میهنیان‌آزاد، حسام عارف‌زاده، علی ملکی، هادی علی‌نقی، محسن محمدی، سبحان سلیمی، علی امامزاده و محسن احمدی به عنوان 9 نفر برتر مسابقات در هر پست معرفی شدند.

همچنین مسابقه پیشکسوتان بیس‌بال در حاشیه برگزاری این مسابقات برگزار شد و مهران سجادی و حسام عارف‌زاده به عنوان پدیده و بهترین نفراتی که برای نخستین‌بار در لیگ بیس‌بال کشور شرکت داشته‌اند مشخص و معرفی شدند.



همایش بزرگ پیاده روی در بخش ریز شهر ستان جم بر گزار شد



به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی از سوی نمایندگی ورزش و جوانان بخش ریزو با همکاری حوزه مقاومت امام حسین (ع)، بخشداری، شهرداری و شواری شهر ریز از محل اداره ورزش و جوانان این بخش با حضور 1500 نفر به مسافت چهار کیلومتر تا دره کمه زرد برگزار شد که در پایان به 43 نفر به قید قرعه جوایزی اهدا شد.