چراغ سبز اوباما به مخالفان سوری/ قاطعانه از شما حمایت می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های العربیه و الجزیره در خبری فوری و به طور همزمان به پوشش گسترده اظهارات مداخله جویانه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در خصوص سوریه پرداختند.



باراک اوباما خطاب به مخالفان سوری گفته است دولت آمریکا در کنار شماست و نظام اسد باید برود.

اوباما همچنین با گرفتن ژست دفاع از مردم سوریه، اقدام نظامیان سوری برای پاکسازی حمص از وجود گروههای مسلح مورد حمایت آمریکا و متحدان عربی و غربی اش را محکوم کرد.



اوباما در موضعی مداخله جویانه مدعی شد بشار اسد باید با کناره گیری خود اجازه دهد روند انتقال دموکراتیک قدرت در سوریه آغاز شود.



رئیس جمهوری آمریکا با نادیده رفتن فعالیتهای خطرناک گروههای مسلح که شبکه های العربیه و الجزیره و رسانه های غربی بارها تصاویر آنها را پخش و با آنها گفتگو می کنند، ما ادعا کرد دولت سوریه غیرنظامیان را می کشد و اسد باید کناره گیری کند.



اوباما همچنین از شورای امنیت که به ابزاری در دست قدرتهای سلطه گر از جمله آمریکا تبدیل شده، خواست قطعنامه ضد سوری را تصویب کند.



الجزیره هم گزارش داد شورای امنیت رایزنی های پشت درهای بسته را در سطح سفرا پیش از رای گیری درباره پیش نویس قطعنامه ضد سوری رژیمهای عربی و غربی آغاز کرده است.



شبکه های الجزیره و العربیه پیش از آغاز نشست شورای امنیت، با تشدید جوسازی خود علیه سوریه از طریق پخش خبرهای مشکوک و ساختگی و بزرگنمایی اوضاع حمص تلاش می کنند افکارعمومی جهان را علیه نظام سوریه تحریک کنند.