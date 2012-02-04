ضرورت شناسایی پتانسیل های علمی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده در بازدید از مرکز بنیاد علمی نخبگان اظهارداشت: دسترسی به منابع انسانی ماهر شرط اساسی توسعه هر کشور است.



وی توجه به نوآوری و خلاقیت را یکی از موضوعات مهم که باید مورد توجه نخبگان ایرانی قرار گیرد، برشمرد و اضافه کرد: نخبگان جوان ایرانی باید در برنامه ریزی های خود توجه ویژه به نوآوری داشته و در راستای حل معضلات ملی جامعه گام بردارند .



شهردار کرج افزود: بنیاد علمی نخبگان استان البرز نیز باید به دنبال کشف قابلیت ها،پتانسیل های بالقوه و استعدادهای درخشان این استان باشد.



تعرفه عوارض سال 91 تصویب و ابلاغ شد



معاون اداری مالی شهرداری کرج از تهیه، تدوین و تصویب تعرفه عوارض ساختمان، کسب و پیشه سال 91 شهرداری و ابلاغ آن خبرداد.



مهرداد ترابیان با اشاره به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی، اظهار داشت: بر این اساس تصویب لوایح، برقراری با لغو عوارض شهر همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.



وی با تاکید بر رعایت مصالح عمومی به سیاست های کارآمد دولت در این خصوص اشاره کرد و گفت: شهرداری کرج با مبنا قرار دادن این مهم همچنین نظریات شایسته و ارشادی اعضای شورای اسلامی شهر کرج اعم از ریاست و دیگر اعضا، اقدام به تهیه، تدوین و تصویب عوارض سال 91 کرده است.



طرح ضربتی جمع آوری عاملان سد معبر در منطقه 4/ ساماندهی کیوسکهای مطبوعاتی



مدیر منطقه 4 شهرداری کرج از اجرای طرح ضربتی جمع آوری سد معبر در این منطقه خبر داد و گفت: ساماندهی کیوسکهای مطبوعاتی در این منطقه اجرا شد.



یدالله پورمظاهری از اجرای طرح ضربتی جمع آوری سد معبر در این منطقه خبر داد و اظهار داشت: طرح رفع سد معبر خیابان افشار واقع در حسین آباد مهرشهر با حضور تمامی عوامل کنترل ونظارت و رفع سد معبر این منطقه، در معیت عوامل نیروی انتظامی کلانتری 22 مهرشهر و عوامل کنترل ونظارت شهرداری کرج اجرا شد.



اجرای طرح ساماندهی کیوسکهای مطبوعاتی در منطقه 4



وی در ادامه از اجرای طرح ساماندهی کیوسک های مطبوعاتی خبر داد و اعلام کرد: این طرح با هدف شناسایی و ساماندهی کیوسک های مجوز دار و اصلاح شکل و نمای ظاهری آنها در راستای ایجاد جلوه های بصری شهری انجام خواهد شد.



آزاد سازی و پاکسازی معابر فاز 4 مهرشهر



وی اظهار داشت: آزادسازی و پاکسازی معابر فاز 4 مهرشهر در خصوص مصالح مازاد ساختمانی با حضور تمامی نیروهای خدماتی، اداره خدمات شهر انجام شد.



سیمای سازمان آرامستانهای کرج چهره انقلابی به خود گرفت



مدیر عامل سازمان آرامستانهای شهرداری کرج گفت: سیمای این سازمان همزمان با فرا رسیدن ایام دهه فجر، چهره انقلابی به خود گرفت.



علی فرجامی از آغاز مسابقات تنیس روی میز کارکنان خبر داد و اظهار داشت: سومین دوره مسابقات تنیس روی میز کارکنان این سازمان جام دهه فجر با حضور 22 بازیکن به صورت تک حذفی برگزار شد.



وی با اشاره به اینکه سیمای سازمان آرامستانها چهره انقلابی به خود گرفت، اضافه کرد: به مناسبت فرا رسیدن سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با همکاری واحد خدمات تمامی خیابانها، معابر و ساختمانهای موجود در این سازمان با پرچم های سه رنگ ایران اسلامی و تصاویر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری و شهدای سرافراز ایران اسلامی مزین شد.



جشن پیروزی انقلاب در معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج برگزار شد



معاون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج در جمع حاضرین مراسم اظهار داشت: حماسه بزرگ پیروزی اقتدار آفرین انقلاب اسلامی ایران به عنوان سرفصلی نوین در دفتر قطور خاطرات و افتخارات ملت مومن و مبارز ایران اسلامی ثبت و ضبط شده و در حافظه تاریخی جهان به یادگار جاودانه خواهد ماند.



حسین امیدیان افزود: نهضتی که در 22 بهمن 1357 به پیروزی رسید،امروزه برای بسیاری از ملل جهان چراغ راه زندگی تلقی می شود که از مهمترین دستاوردهای این انقلاب در صحنه‌ بین‌المللی تاکنون می توان به تجدید بنای تفکر انقلابی بر مبنای دین، مطرح شدن اسلام به عنوان یک ایدئولوژی انقلابی، احیاء اخوت اسلامی در میان مسلمانان جهان، احیاء روحیه گرایش به معنویات و ارزشهای دینی در میان مسلمانان جهان، احیاء روحیه خودباوری و سلطه ستیزی در میان ملتها و ... اشاره کرد.



کوچه بن بست خیابان المهدی بازگشایی شد



مدیر منطقه 5 شهرداری کرج از بازگشایی کوچه بن بست خیابان هشت متری المهدی خبرداد.



حسین صدرایی افزود: کوچه هشت متری واقع در خیابان المهدی پس از گذشت 20 سال پیگیری اهالی و معتمدین مشمول طرح بازگشایی شد.



وی افزود: در راستای اجرای این طرح سه ملک واقع شده در مسیر بازگشایی با اعتباری نزدیک به 150 میلیون تومان تملک شد.



مشارکت مردمی زمینه ساز پیشبرد برنامه های تدوین شده است



مدیر منطقه 5 شهرداری کرج با تاکید بر مشارکت مردمی، این مهم را عامل مثبت و کارآمد پیشبرد اهداف و برنامه های تدوین شده شهرداری ذکر کرد.



وی تاکید کرد: مشارکت شهروندان با شهرداری تضمین مناسب و مطلوبی برای موفقیت این دستگاه خدمات رسان در عرصه های مختلف می باشد.



نهال ها به دست دانش آموزان میهمان مدارس منطقه 7 کاشته می شوند



معاون عمران و خدمات شهر شهرداری منطقه 7 کرج گفت: همزمان با آغاز فصل درختکاری، نهال درختان مختلف به دست دانش آموزان در مدارس منطقه کاشته می شود.



سیاوش رنجبران با تاکید بر توسعه فضای سبز به ویژه در محیط های شهری اظهار داشت: کاشت نهال در مدارس نیز با توجه به تاکید شهردار منطقه و با هدف افزایش سرانه فضای سبز انجام می شود.



کاشت 6 هزار اصله نهال در فصل درختکاری



معاون عمران و خدمات شهر شهرداری منطقه 7 کرج با مثبت ارزیابی کردن میزان سرانه فضای سبز در منطقه از کاشت شش هزار اصله نهال در سطح منطقه خبر داد.



وی فصل درختکاری را از اول تا 25 اسفندماه ذکر و عنوان کرد: همزمان با فرارسیدن زمان کاشت، شش هزار اصله نهال به فضای سبز منطقه افزوده می شود.



رنجبران همچنین از در اختیار قراردادن نهال رایگان به شهروندان خبر داد و گفت: شهروندان می توانند با مراجعه به شهرداری نهال، گل و گیاه و درختچه های درختچه های زینتی رایگان دریافت کنند.



تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی منطقه 6 نیازمند حمایت مسئولان است



مدیر منطقه 6 شهرداری کرج گفت: تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی منطقه 6 نیازمند حمایت مسئولان شهری است.



محمدرضا صیفی با اشاره به بررسی وضعیت بوستانها و فضای سبز منطقه توسط معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج، گفت: با توجه به ایجاد فضای سبز مطلوب در سطح منطقه مقرر شد، تا حد امکان از ساخت ابنیه در بوستان ها جلوگیری شود تا

شهروندان از طراوت و شادابی درختان و فضای سبز بهره برداری مطلوبی داشته باشند.



صیفی افزود: این پروژه با قّوت در حال اجراست و پیمانکار این پروژه با جدیت تمام کلیه ضوابط و قوانین عمرانی و استاندارد را رعایت کرده است که این امر موجب رضایت مدیریت شهری کرج واقع شده است.