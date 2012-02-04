کتاب "دهان خشک ناودانها" در طبس رونمایی شد

نویسنده این کتاب در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب "دهان خشک ناودانها" در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کتاب در قطع رحلی منتشر شده و تهیه و تنظیم آن را حوزه هنری استان یزد بر عهده داشته است.

منیره حسین پوری با اشاره به موضوعات اجتماعی، اعتقادی و مذهبی کتاب خود بیان داشت: سرودن اشعار این کتاب از سال ۸۸ آغاز شده و در مجموع ۸۴ صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به طرح جلد و مقدمه مجید نظافت یزدی عنوان کرد: نشر این کتاب را موسسه خیزش نو بر عهده داشته و ویرایش و صفحه آرایی آن را موسسه فرهنگی و هنری عصر کتاب انجام داده است.

حسین پوری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم متولیان فرهنگ از نویسندگان اظهار داشت: هنرمندان همواره در انتظار حمایتهای معنوی مسئولان هستند و حمایتهای مادی در کنار حمایتهای معنوی معنا پیدا می کند.

وی از مسئولان اداره ارشاد شهرستان طبس خواست تا او را برای چاپ کتاب دومش با عنوان "درخت محافظه کار" که شامل مجموعه اشعار است، همراهی کند.

کتاب "دهان خشک ناودانها" با تیراژ دو هزار نسخه در قطع رحلی با 84 صفحه با قیمت 20 هزار ریال روی پیشخوان کتاب فروشی ها قرار می گیرد.