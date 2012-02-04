شرکت گاز گلستان بر همکاری مردم در صرفه جویی مصرف گاز تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد موسوی، ضمن تشکر از مساعدت مشترکان در زمینه همکاری با این شرکت گفت: با ورود سامانه هوای سرد از چند روز گذشته و سرد شدن هوا از تمامی مصرف کنندگان عزیز استان تقاضا داریم که در مصرف گاز نهایت صرفه جوئی را به عمل آورند تا در استمرار جریان گاز مشکلی پیش نیاید.

وی اظهار داشت: مصرف کنندگان عزیز باید دقت کنند از لباسهای ضخیم زمستانه استفاده کنند، ضمن اینکه از روشن گذاشتن وسایل گازسوز مازاد و بلا استفاده نیز خودداری کرده و شعله های بخاری را تا حد امکان کم ودمای اتاق را در حد استاندارد بین 18 تا 21 سانتیگراد تنظیم کنند.

وی افزود: از مهمترین موارد دیگری که مشترکان عزیز باید به آن توجه داشته باشند، بررسی وضعیت دودکشها است که باید بطور مستمر آن را کنترل نموده و از محکم بودن آنها اطمینان حاصل کنند.



رئیس روابط عمومی گاز گلستان اظهار داشت: سعی کنید شیر شوفاژ اتاقهائی که مورد استفاده قرار نمی گیرد را ببندید و از شومینه که هم مصرف بالائی داشته و هم منجر به آلودگی محیط می شود استفاده نشود.

موسوی با تاکید برتوجه ویژه مصرف کنندگان به هشدارها و پیامهای ایمنی ارائه شده توسط شرکت گازتصریح کرد: نیازاست تا مشترکان گرامی به منظورجلوگیری ازحوادث احتمالی نکات ایمنی را در حین استفاده از وسایل گازسوز بدقت مورد توجه قرارداده و به مطالب و پیامهائی که از طریق رسانه ها وجراید اطلاع رسانی می شوند عمل کیند تا انشاء الله حوادث ناگواری پیش نیاید.