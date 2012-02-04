1800 سازه تبلیغاتی از تهران حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدجواد شوشتری با بیان اینکه اگرچه حذف این مقدار فضای تبلیغاتی، بخشی از آورده مالی سازمان را نیز حذف می کند، گفت: مهم ترین هدف سازمان زیباسازی قوام بخشی به زیبایی شهر و حذف اغتشاشات بصری آن برای ارتقای کیفیت بصری فضای شهر است. چرا که با این کار امنیت روانی شهروندان نیز تأمین می‌شود.

او با بیان اینکه شهر تهران به توجه ای بیش از این برای زیباسازی از سوی تمامی نهادها، ارگانها و حتی شهروندان نیاز دارد، گفت: از جمله مهم ترین دیدگاه های سازمان در زمینه ساماندهی فضاهای تبلیغاتی، حذف و اصلاح سازه های فرسوده و جایگزین کردن آن با سازه های مدرن است که متناسب و هماهنگ با دیگر مبلمان شهری تهران باشد. به ویژه که در حوزه تبلیغات محیطی طراحان گرافیک نیز می توانند نقش بسزایی داشته باشند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه در 9 ماه امسال، نزدیک به 1800 سازه تبلیغاتی از فضای شهر حذف شده است، گفت: این میزان فضای تبلیغاتی شامل 97 بیلبورد (در 1900 متر مربع) 1211 لمپوست بنر (7300 متر مربع) 17 عرشه پل عابر پیاده (960 متر مربع) 320 پانل شیشه ای (بالغ بر 1920 متر مربع) 36 استند (بالغ بر 220 متر مربع) 81 پرتابل (بالغ بر 972 متر مربع) 2 نمایشگر دیجیتالی (در 26 متر مربع) 8 مورد فضاهای تبلیغی بام، نما و داخل محوطه (بالغ بر 620 متر مربع) جمع آوری شده است.

او با تاکید بر پیگیری بحث ساماندهی فضاهای تبلیغات محیطی در شهر تهران و این نکته که ساماندهی تبلیغات محیطی یک فرایند تدریجی و همیشگی از سوی سازمان زیباسازی خواهد بود، گفت: این سازمان علاوه بر جمع آوری فضاهای مزاحم و بدمنظر تبلیغات محیطی تلاش کرده تا ضمن برپایی نشست های تخصصی با موضوعات مختلف مبلمان شهری و تبلیغات محیطی از نظر کارشناسان و استادان دانشگاه برای به روز کردن اطلاعات و به کارگیری فن آوری های نو در این عرصه بهره گیرد.