تشدید درگیریها در اطراف وزارت کشور/تلاشها برای مهار خشونتها ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع آگاه مصری اعلام کردند: کمیسیون دفاع و امنیت ملی پارلمان مصر با "احمد جمال" معاون وزیر کشور مصر توافق کردند که درگیریها در اطراف وزارت کشور میان تظاهرات کنندگان خشمگین و نیروهای امنیتی به مدت دو ساعت متوقف شود.

منابع آگاه ضمن اعلام این مطلب افزودند: در این مدت دیواری در صد متری خیابانهای منصور و فهمی و دیگر خیابانهای منتهی به وزارت کشور احداث خواهد شد که به مثابه خط قرمزی برای نزدیک شدن به وزارت کشور خواهد بود.

بر اساس توافق یاده شده در این مدت، هیئتی از نمایندگان عضو کمیته مذکور برای گفتگو با تظاهرات کنندگان تشکیل خواهد شد تا آنها را راضی به بازگشت به میدان التحریر کند.

از سوی دیگر اتحادیه دانشجویان مصری با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در صورتی که حقوق شهیدان ایفا نشود از دانشجویان خواهد خواست در یازدهم فوریه دست به اعتصاب بزنند.

خبر دیگر اینکه نیروهای امنیتی مصر برای مقابله با تظاهرات کنندگان در خیابانهای محمد محمود، منصور و الفلکی از گاز اشک آور استفاده کردند.

شاهدان عینی گزارش دادند: صدای آژیر آمبولانسها در اطراف وزارت کشور مصر لحظه ای قطع نمی شود و آمبولانسها مجروحان گازهای اشک آور را به مراکز درمانی انتقال می دهند.

خبر دیگر اینکه مسئولان فرودگاه قاهره پس از گذشت ساعاتی اجازه حمل کتاب را به پنج نفر از افراد شرکت کننده در نشست بیداری اسلامی تهران دادند.

منابع آگاه اعلام کردند: ضیاء الصاوی عضو حزب العمل، نبیل سیف روزنامه نگار، احمد سالم السید مهندس، محمد الطاهر الهاشمی دانشجوی الازهر، ضیاء الدین سلیمان روزنامه نگار و ابراهیم احمد ابوبکر بعد از ظهر امروز با خطوط هوایی اماراتی به قاهره بازگشتند در حالی که برخی کتابهای شیعی را با خود به همراه داشتند.

این در حالی است که جدیدترین خبرها از درگیری مجدد میان تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی در میدان الفلکی حکایت دارد و نیروهای امنیتی به نحو قابل ملاحظه ای از گاز اشک آور استفاده می کنند.

از سوی دیگر تظاهرات کنندگان در خیابانهای محمد محمود، منصور و الفلکی شعارهایی در سرنگونی حکومت نظامیان سر دادند. آنها پرچمهای المصریه و تیمهای الاهلی و الزمالک را حمل می کردند.

خبر دیگر اینکه موتور سیکلتهایی به طور داوطلبانه اقدام به انتقال مجروحان حوادث به مراکز درمانی سیار کرده اند.این درحالی است که تظاهرات کنندگان وزارت کشور را سنگباران کردند و هم اکنون تعقیب و گریز در جریان است.