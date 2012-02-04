بهره برداری از پنج پروژه عمرانی/ ایجاد شغل برای هفت هزار بهاری

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین روز از دهه فجر، پنج پروژه با حضور امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولان در شهر بهار کلنگ‌زنی و به بهره‌برداری رسید.

بهره برداری از نمازخانه آیت‌الله بهاری

نمازخانه آیت‌الله بهاری در مساحت 60 متر مربع و کمپینگ حاشیه‌ای شهر در شش هزار متر مربع با نصب آلاچیق، لاین پیاده‌روی، محل استراحت، لاین دوچرخه‌سواری و سرویس بهداشتی با اعتباری افزون بر 185 میلیون تومان از محل اعتبارات شهرداری بهار به بهره‌برداری رسید.

همچنین پروژه رینگ خط کوزه‌گران ظهر شنبه در شهر بهار بهره برداری شد.

این پروژه 450 متر خط 20 کیلوولت هوایی و یک هزار متر خط 20 کیلوولت زمینی است که با هدف تأمین مسکن مهر شهرستان بهار و بالا بردن ضریب اطمینان شبکه و ایجاد نقاط مانور با اعتباری افزون بر 450 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و داخلی به بهره برداری رسید.

عملیات ساختمان اداری امور آب و فاضلاب شهرستان بهار آغاز شد

همچنین در این روز عملیات ساختمان اداری امور آب و فاضلاب شهرستان بهار آغاز شد.

این پروژه در زمینی به مساحت 990 مترمربع و زیربنای 807 متر مربع در دو طبقه ساخته خواهد شد که اعتبار پیش‌بینی شده آن چهار میلیارد ریال است.

گازرسانی به روستای گنده جین از توابع شهرستان بهار نیز در این روز بهره برداری شد.

در این پروژه 9 هزار و 905 متر لوله‌گذاری و شبکه خط توزیع اجرا شده که 342 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی هزینه شده و 250 علمک در سطح روستا نصب شده است.

عملیات اجرایی احداث زیرگذر روستای آبرومند در محور همدان- اسدآباد از توابع شهرستان بهار نیز در این روز آغاز شد.

عرض این پروژه هفت متر و ارتفاع آن چهار متر و 80 سانتی متر است و باکس بتنی به طول 40 متر و دیوار حائل با اعتباری افزون بر 700 میلیون تومان از محل اعتبارات راه و شهرسازی استان ساخته می‌شود.

60 هزار سند در ثبت احوال بهار داده آماری شد

رئیس ثبت احوال بهار گفت: بیش از 60 هزار سند اسکن و داده آماری شده و آماده ارسال به پایگاه اطلاعات جمعیتی کل کشور است.

شجاع سبحانی اظهار داشت: آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی در بهار بعد از سال 68 در اداره ثبت احوال این شهرستان به پایان رسیده و تا پایان سال 92 نیز تمامی اسناد ولادت و وفات در این اداره اسکن و آرشیو خواهد شد.

سبحانی در خصوص مزایای آرشیو الکترونیکی اسناد بیان داشت: جلوگیری از جعل و سوء استفاده‌های احتمالی، دسترسی سریع و فوری به اطلاعات سند سجلی، افزایش سرعت ارائه خدمات به ارباب رجوع در محل سکونت از مزایای آرشیو الکترونیکی است.

برای هفت هزار نفر در بهار شغل ایجاد شده است

فرماندار بهار گفت: تاکنون برای هفت هزار نفر در شهرستان بهار شغل ایجاد شده است.

نصرت‌الله گلکارزاده اظهار داشت: تعداد اشتغال تعهد شده شهرستان بهار پنج هزار و 335 نفر بوده که از این تعداد یک هزار و 714 نفر در بخش مسکن و سه هزار و 621 نفر در بخش غیر مسکن بوده است.

وی ادامه داد: تاکنون برای هفت هزار و 2 نفر معادل 131 درصد در بخش مسکن و غیر مسکن در شهرستان بهار شغل ایجاد شده است.

فرماندار شهرستان بهار اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید در راستای ایجاد اشتغال تا پایان سال تلاش مضاعفی داشته باشند.

88 رتبه استانی توسط دانش آموزان شهرستان بهار کسب شده است

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهار گفت: 88 رتبه استانی توسط دانش آموزان شهرستان بهار کسب شده است.

علی زارعی در گردهمایی معاونان و مربیان پرورشی شهرستان بهار افزود: شهرستان بهار 17 هزار و 552 دانش آموز دارد که در 198 مدرسه در حال تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه 152 آموزشگاه به صورت مجتمع آموزشی ساماندهی شده است، اظهار کرد: 94 مدرسه ابتدایی، 60 مدرسه در مقطع راهنمایی و 44 آموزشگاه در مقطع متوسطه شامل نظری و هنرستان و کاردانش در شهرستان بهاردر حال فعالیت است.

زارعی بیان کرد: شش مرکز آموزشی شبانه روزی با یک هزار و 69 دانش آموز تحت پوشش آموزش و پرورش این شهرستان قرار دارد.

زارعی کسب 88 رتبه استانی و 5 رتبه کشوری در جشنواره های خوارزمی، جابربن حیان، مسابقات آزمایشگاهی و المپیادهای علمی را از جمله افتخارات آموزش و پرورش شهرستان بهار عنوان کرد.

تکمیل بیمارستان 64 تختخوابی بهار نیازمند 95میلیارد ریال اعتبار است

سرپرست مسکن و شهرسازی همدان گفت: تکمیل بیمارستان 64 تختخوابی شهرستان بهار نیازمند 95 میلیارد ریال اعتبار است.

کمال الدین میر جعفریان افزود: بیمارستان 64 تختخوابی شهرستان بهار در چهار طبقه و در زمینی به مساحت هشت هزار متر مربع در حال احداث است.

وی اضافه کرد: عملیات اجرایی این طرح که نوع سازه آن اسکلت بتنی است از مردادماه سالجاری آغاز شده و همچنین عملیات بتن‌ریزی ستون‌های همکف این طرح با مساحت 15 هزار متر مربع با 18 درصد پیشرفت و قالب‌بندی سقف همکف نیز در حال اجرا است.

سرپرست مسکن و شهرسازی همدان اظهار امیدواری کرد: این طرح استانی با اعتبار موردنیاز 95 میلیارد ریال پیش از موعد و مدت زمان تعیین شده در قرارداد به بهره‌برداری برسد.