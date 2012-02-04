مسابقات رزم سلطان بانوان در میاندرود برگزار می شود

محمد آهنگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت سی و سومین سال پیروزی انقلاب اسلامی، تربیت بدنی میاندرود با برگزاری مسابقات در رشته های مختلف ورزشی در راستای بزرگداشت این ایام تلاش می کند.

وی، برگزاری مسابقات قهرمانی استان در رشته های هانگ مادام و رزم آوران را در راستای گرامیداشت دهه فجر عنوان کرد و افزود: در مسابقات کاراته قهرمانی استان تنها با اختلاف دو امتیاز مقام دوم را کسب کردیم.

آهنگری از برگزاری همایش پیاده روی مسئولان ادارات شهرستان از فرمانداری تا پارک قائم سورک خبر داد و گفت: مسابقات فوتسال کارکنان دولت با شرکت ده تیم از 20 بهمن در سالن ورزشی شهدای داربکلا برگزار می شود.

وی ابراز داشت: همایش پیاده روی بانوان میاندرودی، از فرمانداری تا امامزاده جعفر داربکلا برگزار شد.

آهنگری، به برگزاری مسابقات رزم سلطان بانوان میاندرود اشاره کرد و ابراز داشت: مسابقات ژیمناستیک دختران، کودکان زیر سه سال و مسابقات شطرنج از دیگر مسابقاتی بوده که در دهه فجر در میاندرود برگزار خواهد شد.

وی گفت: مسابقات پینگ پنگ، دو میدانی، تیر اندازی با سلاح بادی، دوچرخه سواری و طناب کشی آقایان در دهه فجر برگزار خواهد شد.

سرپرست تربیت بدنی میاندرود با اشاره به نگاه ویژه مسئولان تربیت بدنی نسبت به گسترش ورزش در روستاها از اجرای چند پروژه طرح ضربتی در میاندرود تا پایان سال خبر داد.

وی گفت: در آینده نزدیک شاهد افتتاح سه سالن ورزشی چند منظوره ولوجا، ماکران و اسلام آباد در میاندرود خواهیم بود.