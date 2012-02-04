درخواست روسیه از شورای امنیت/حمله افراد ناشناس به سفارت سوریه در طرابلس

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه در خبری فوری گزارش داد روسیه خواستار به تعویق افتادن رای گیری درباره پیش نویس قطعنامه ضد سوری شده است.



رژیمهای عربی همسو با آمریکا و اروپا، پیش نویس قطعنامه ای را علیه سوریه به شورای امنیت ارائه کرده اند و به شدت برای تصویب آن تلاش می کنند، با این حال روسها همچنان بر مخالفت خود با چنین اقدامی تاکید می کنند.



این در حالی است که العربیه در خبری فوری با نادیده گرفتن اقدامات گروههای مسلح و خرابکار مدعی شده است 85 نفر به ضرب گلوله نیروهای سوری در حمص کشته شده اند.



از سوی دیگر اعضای یک گروه ناشناس با تحریک رژیمهای عربی از جمله قطر به سفارت سوریه در طرابلس پایتخت لیبی حمله کردند، الجزیره حمله این گروه را به طور مستقیم پخش می کرد، العربیه نیز از برافراشته شدن پرچمی که گروههای مخالف سوری انتخاب کرده اند، بر فراز سفارت سوریه در پایتخت لیبی خبر داد.