اخبار کوتاه ورزشی استان قم

مسئول بسیج ورزشکاران سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برنامه‌های فرهنگی ویژه دهه فجر را برای تمام ورزشکاران بسیجی استان قم برنامه‌ریزی کرده‌ایم که مطابق برنامه‌ریزی انجام شده این برنامه‌ها تا پایان این دهه به انجام خواهند رسید.



داود هاشمی اظهار داشت: رقابت ورزشکاران بسیجی در مسابقات قهرمانی جام فجر در رشته های مختلف یکی دیگر از برنامه‌های مورد نظر است که همراه با برنامه های متنوع فرهنگی صورت می‌گیرد.



وی ادامه داد: در دهه مبارک فجر، یادواره شهدای ورزشکار استان قم برگزار می‌شود که در این یادواره، خاطره رشادت های رزمندگان اسلام و ایثار و از خود گذشتگی شهدای هشت سال دفاع مقدس از جمله شهدای ورزشکار قم گرامی داشته می شود.



هاشمی ابراز داشت: حضور در مراسم گلباران قبور مطهر شهدا در پنجشنبه پایانی دهه فجر با هدف تجلیل از مقام شامخ شهدای گرانقدر و سربلند ایران اسلامی از دیگر برنامه‌های مهم این دهه به شمار می‌رود.



پیشکسوتان ورزش قم در تیراندازی، شنا و پینگ پنگ جام فجر رقابت می‌کنند



انجمن پیشکسوتان ورزش استان قم در نظردارد با همکاری هیئت های ورزشی این استان به مناسبت فرارسیدن سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران اقدام به برگزاری رقابت های ورزشی ویژه این رده سنی بکند.



در رشته ورزشی شنا، مسابقات رده سنی 45 تا 50 سال در رشته 50 متر طول استخر، پیکارهای رده سنی 50 تا 55 سال در رشته 50 متر طول استخر، رقابت های رده های سنی 55 تا 60 سال و 60 تا 65 سال و رده سنی بالای 65 سال در رشته 25 متر طول استخر به انجام خواهد رسید.



بر اساس هماهنگی صورت گرفته بین انجمن پیشکسوتان ورزش استان قم و هیئت شنا، شیرجه و واترپلو قم، رقابت‌های رشته ورزشی شنا پیشکسوتان قم از روز هجدهم بهمن‌ماه در استخر کوثر مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار خواهد شد.



مسابقات رشته ورزشی تنیس روی میز پیشکسوتان قهرمانی استان قم در سه رده سنی برگزار می شود و طی آن پینگ پنگ بازان شرکت کننده در این دوره از رقابت ها در رده های سنی 45 تا 55 سال، 55 تا 65 سال و بالای 65 سال با یکدیگر به رقابت می پردازند.



با توافق صورت گرفته بین هیئت پینگ پنگ استان قم و انجمن پیشکسوتان ورزش قم، رقابت های رشته تنیس روی میز مسابقات ورزشی پیشکسوتان قم روز چهارشنبه نوزدهم بهمن ماه از ساعت 19 در سالن پینگ پنگ شهید محمدی مجموعه ورزشی تختی قم به انجام می رسد.



اما رقابت های رشته ورزشی تیراندازی قرار است در رده های سنی 50 تا 60 سال و بالای 60 سال به انجام می رسد و طی آن تیراندازان شرکت کننده در رشته تفنگ بادی مسافت 4.5 متر با یکدیگر برای کسب عناوین برتر پیکار خواهند کرد.



از سوی دیگر بر اساس هماهنگی صورت گرفته بین هیئت تیراندازی و انجمن پیشکسوتان ورزش استان قم، مسابقات رشته ورزشی تیراندازی از ساعت 18 عصر روز پنجشنبه بیستم بهمن ماه در سالن تیراندازی مجموعه ورزشی شهید زین الدین مجموعه ورزشی میثم منطقه سالاریه قم برگزار می شود.



باشگاه‌های هندبال قم در مسابقات لیگ رقابت می‌کنند



دبیر هیئت هندبال استان قم از برگزاری رقابت هندبالیست های قمی در سه رده سنی باشگاهی در قم خبر داد.



وحید اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان داشت: با توجه به توانمندی و استعدادهای بسیار خوبی که در هندبال قم به چشم می خورد، یقینا برگزاری مسابقات قهرمانی و لیگ باشگاه ها در استان می تواند موجب رونق بیش از پیش این رشته ورزشی شود.



وی ادامه داد: هیئت هندبال در ادامه تمام تلاش هایی که در بخش های مختلف اعم از آموزش و ارتقای دانش نیروی انسانی فعال در هندبال قم نظیر ورزشکاران، داوران و مربیان انجام می دهد، برگزاری رقابت های لیگ را نیز در اولویت مهم خود دارد.



دبیر هیئت هندبال استان قم اضافه کرد: برگزاری رقابت های لیگ هندبال باشگاه ها در سطح استان از جمله برنامه های مهم هیئت است که تصمیم گرفتیم البته در سه رده سنی برگزار کنیم تا بتوانیم کارهای خوبی که توسط مربیان و باشگاه های قم در رده های سنی پایه انجام شده است را به نمایش بگذاریم.



وی ادامه داد: توسط مربیان فعال و با دانش هندبال قم اقدامات خوبی در زمینه سازندگی و پویایی رشته هندبال از رده های سنی پایه در حال انجام است و قطعا رقابت های لیگ استان در رده های سنی پایه می تواند موجب شکوفایی استعدادهای فعال در باشگاه ها شود.



اخوان تصریح کرد: بر این اساس در هیئت هندبال استان قم تصمیم گرفته شده است تا لیگ های هندبال قم در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان به انجام برسد و بر اساس آن نزدیک به 16 تیم در هر سه رده با یکدیگر پیکار می کنند.



وی در ادامه به تعداد تیم های شرکت کننده در رقابت های هر یک از رده های سنی اشاره کرد و یاد آور شد: در این دوره بیشترین تعداد تیم حاضر در لیگ هندبال باشگاه های استان قم در رده سنی نونهالان اعلام آمادگی کرده اند.



دبیر هیئت هندبال استان قم افزود: همچنین در پیکارهای رده سنی نوجوانان چهار تیم و در مسابقات رده سنی جوانان چهار تیم برای کسب عناوین برتر در روزهای پایانی هر هفته، مسابقات خود را به شکل دوره ای برگزار می کنند.





