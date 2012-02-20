سیدحسین مجتبوی در گفتگو با مهر در ارتباط با وضعیت سوخت مورد نیاز تعاونی ها و اتحادیه های تاکسیرانی کشور، با تاکید بر اینکه برخی کمبودها در این بخش وجود دارد، گفت: در حال حاضر تعیین نرخ کرایه تاکسی ها به شوراهای اسلامی شهرها محول شده و این موضوع بر هزینه های مربوط به تامین سوخت خودروها تاثیرگذار است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های تاکسیرانی کشور اظهار داشت: اینکه سوخت فعلی تا چه اندازه پاسخگوی نیازهای تاکسیرانان و تعاونی های حمل و نقل است، بستگی به وضعیت کاری آنها دارد.

این مقام مسئول در بخش تعاون افزایش یکباره نرخ های سوخت خودروهای تاکسی در شهرها را باعث افزایش کرایه ها دانست و افزود: 50 درصد هزینه تاکسی ران در حال حاضر پرداخت هزینه های مربوط به تامین سوخت مورد نیاز خودرو است.

وی خاطر نشان کرد: در گذشته رانندگان کمکی برای تاکسی ها بسیار زیاد بود اما از زمانی که قیمت های سوخت افزایش یافت و بحث سهمیه بندی ها را اعمال کردند، به شدت تعداد تاکسیرانان کمکی کاهش یافته است.

مجتبوی با بیان اینکه هم اکنون تعاونی های تاکسیرانی به صورت ماهیانه از 200 تا 600 لیتر سهمیه دریافت می کنند، گفت: سهمیه های فعلی فقط 50 درصد نیازهای تاکسی ها را تامین می کند. انتظار در صف های طولانی سی ان جی نیز به اتلاف وقت تاکسیرانان منجر شده است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های تاکسیرانی کشور، با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر به دلیل وجود مشکلات اشتغال حریم حرفه ای و صنفی تعاونی ها و اتحادیه های حمل و نقل نادیده گرفته می شود، گفت: بسیاری از خودروهای شخصی نیز در کنار تاکسی ها مشغول به کار هستند.

به گفته وی، یک از دغدغه ها و گلایه مندی های فعلی اتحادیه ها و تعاونی های تاکسیرانی کشور نبود حریم صنفی و ورود افراد بسیار زیادی در این شغل است.