اجرای عدالت بزرگترین دغدغه مردم شاهرود/ مسئولان باید پیش خدا جوابگو باشند

حجت الاسلام محمود شریعتمدار طهرانی در آستانه چهارمین دور سفر هیئت دولت به استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سفر هیات دولت همواره مایه خیر و برکت و امیدی برای دل های مردم شاهرود است.

وی با اشاره به مشکلات و معضلات گریبان گیر مردم شاهرود نسبت به استان افزود: آمار بالای بیکاری و به تبع آن افزایش طلاق نشان می دهد که یک سری زیر ساخت ها باید در این شهرستان فراهم شود تا جوانان مشغول به کارهای مفید شده تا از این گونه آسیب ها جلوگیری شود.

تا کنون وعده های زیادی به مردم شاهرود داده شده



شریعتمدار طهرانی اظهار داشت: وعده های زیادی از طرف مسئولان تا کنون به مردم شاهرود داده شده که بعضی محقق شده ولی انتظار بیشتر بوده و در مقایسه با مرکز و شهرهای دیگر استان سمنان، برکات سفر دولت، به طور نسبی به این شهر نرسیده است.

رئیس دانشگاه علوم قرآنی شاهرود با بیان اینکه شاهرود شهری پر جمعیت و با گستره جغرافیایی وسیع بوده و از نظر کشاوری، صنعتی و دانشگاه دارای ظرفیت بالایی است تصریح کرد: ولی متاسفانه از نظر توزیع اعتبارات در سطح استان بی عدالتی صورت گرفته و به شهرستان شاهرود کمتر توجه شده است.

وی گفت: ما از مسئولان شهر می خواهیم در جلساتی که در مرکز استان و یا با حضور مسئولان کشوری برگزار می شود از حق و حقوق مردم شاهرود دفاع و آن را احیاء کنند.

جمهوری اسلامی ایران بر پایه گسترش عدالت شکل گرفته است



رئیس دانشگاه علوم قرآنی شاهرود با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه گسترش عدالت شکل گرفته و مقام معظم رهبری نیز بارها و بارها بر این نکته تاکید کردند اظهار داشت: مردم نیز انتظار گسترش عدالت را داشته و از رئیس جمهوری که به اصول قرآنی و انقلابی معتقد و پایبند است انتظار دارند ارزش های انقلاب را تحقق بخشیده و باعث ایجاد اعتدال در استان سمنان شوند.

شریعتمدار طهرانی اضافه کرد: مسئولان استانی نیز باید تمام هم و غم خود را بر روی اجرای عدالت در سطح استان بگذارند نه اینکه به بحث و جدل پرداخته و این شهر و آن شهر کنند.

مسئولان باید پیش خدا جوابگو باشند



وی با تاکید بر اینکه همواره باید خداوند متعال را ناظر بر کارهای خود بدانیم گفت: مسئولان باید پیش خدا جوابگو باشند زیرا چه فرقی می کند بین جوانی که در شاهرود زندگی می کند با کسی که در شهری دیگر از استان است چرا باید جوان شاهرودی با وجود تحصیلات عالیه بیکار بماند و زیر بار زندگی خرد شود.

طهرانی اظهار داشت: اگر ما آبادی و پیشرفت را در هر جای این کشور ببینیم خوشحال می شویم و خدا را شکر می کنیم ما ناراحت نیستیم از اینکه یک شهر دیگر از استانمان آباد شود ولی باید شیرینی عدالت در همه جا وجود داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم قرآنی شاهرود در پایان عنوان کرد: مردم شاهرود از رئیس جمهوربه عنوان کسی که فرزند استانشان است انتظار دارند گروهایی را مامور کرده تا روند پیشرفت مصوبات سفرهای قبل هیئت دولت به استان را بررسی و اگر نقصی است جبران و عدالت را در استان برقرار کنند.