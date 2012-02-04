دلایل وتوی قطعنامه ضد سوری/ روسیه و چین از افزایش فشار بر دمشق انتقاد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های الجزیره و العربیه، نماینده روسیه که کشورش به پیش نویس قطعنامه ضد سوری رژیمهای عربی و غربی رای منفی داد، در دفاع از این اقدام گفت : ما به این دلیل به قطعنامه رای منفی دادیم که تلاشها برای حل مسالمت آمیز بحران سوریه را از بین می برد.



وی افزود : مخالفان سوری باید خود را از گروههای مسلح جدا کنند.



نماینده روسیه در شورای امنیت خاطر نشان کرد باید برای توقف خونریزی در سوریه تلاش کنیم.



نماینده چین دیگر کشوری که پیش نویس قطعنامه ضد سوری را وتو کرد، در دفاع از این موضع کشورش گفت : علیه قطعنامه رای دادیم، زیرا ما اوضاع سوریه را به دقت واز نزدیک دنبال می کنیم.



وی افزود : ما فورا تمام طرفها را به خودداری از خشونت فرا می خوانیم و ما از تلاشهای اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه از طریق گفتگوها حمایت می کنیم.



نماینده چین در شورای امنیت گفت : ما با هدف آغاز روند سیاسی برای حل بحران سوریه به این قطعنامه رای منفی دادیم.



وی در عین حال با انتقاد از تشدید اقدامات ضد سوری آمریکا و متحدان غربی و عربی اش گفت : نباید فشار بیشتری بر نظام سوریه وارد کنیم.



نماینده پاکستان در شورای امنیت نیز در سخنانی خواستار فشار بر گروههای مختلف در سوریه برای توقثف درگیری شد.



وی از موضع چین و روسیه در وتوی قطعنامه ضد سوری کشورهای غربی و عربی حمایت کرد.