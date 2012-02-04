آغاز خدمات رسانی خط 5 مترو/ مشکل پارگی سیم برق رفع شد

علی محمد قلیها در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که پارگی سیم برق در خط 5 متروی تهران سبب توقف 30 دقیقه ای دراین خط شد ، گفت : تیم های تخصصی به سرعت به محل اعزام و مشکلات برق این ایستگاه را بر طرف کردند .
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه گفت: مشکل پارگی سیم برق در خط 5 متروی تهران رفع ودقایقی پیش جابه جایی مسافران آغاز شد .
علی محمد قلیها در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که پارگی سیم برق در خط 5 متروی تهران سبب توقف 30 دقیقه ای دراین خط شد ، گفت : تیم های تخصصی به سرعت به محل اعزام و مشکلات برق این ایستگاه را بر طرف کردند .
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