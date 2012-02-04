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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۲۷

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ناکامی جبهه ضد سوری در شورای امنیت / قطعنامه تصویب نشد

ناکامی جبهه ضد سوری در شورای امنیت / قطعنامه تصویب نشد

همانطور که انتظار می‌رفت شورای امنیت سازمان ملل متحد در تصویب پیش نویس قطعنامه ضد سوری ناکام ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های الجزیره و العربیه، روسیه و چین از حق وتو علیه پیش نویس قطعنامه ضد سوری استفاده کردند.

به گزارش خبرنگار العربیه در نیویورک، هند در همسویی با آمریکا به پیش نویس قطعنامه ضد سوری رای مثبت داد.

این در حالی است شبکه های الجزیره و العربیه پیش از آغاز نشست شورای امنیت، با تشدید جوسازی خود علیه سوریه از طریق پخش خبرهای مشکوک و ساختگی و بزرگنمایی اوضاع حمص تلاش گسترده ای برای تحریک افکارعمومی علیه نظام سوریه و بهره برداری قدرتهای سلطه گر از این وضعیت برای تصویب قطعنامه ضد سوری انجام داده بودند.

کد مطلب 1525529

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