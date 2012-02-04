سرانه ورزشی هر مازنی به هشت دهم متر مربع رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه عصر شنبه در مراسم بهره برداری از راه روستایی نفت چال جویبار به مصوبه ایجاد 52 سالن ورزشی در سفرهای بعدی رئیس جمهوری در مازندران اشاره کرد و افزود: از این تعداد سالن ورزشی 25 مجموعه در حال ساخت است.

وی بیان داشت: با توسعه فضاهای ورزشی سرانه فضای ورزشی هر مازندرانی از دو دهم متر مربع به هشت دهم متر مربع رسیده است.

فرزانه گفت: بر اساس ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه، اعتبار ویژه برای توسعه امکانات و زیرساختهای روستاهای محروم اختصاص یافته است.

وی با تاکید بر اینکه پس از انقلاب اسلامی، عمران و آبادانی روستاها سرعت گرفت اظهار داشت: در دولتهای مختلف بعد از انقلاب، توجه خاصی به روستاها شد.

معاون استاندار مازندران با اشاره به اختصاص 440 میلیارد ریال اعتبار ویژه برای عمران و آبادانی روستاهای محروم مازندران افزود : خدمات انجام شده توسط نظام جمهوری اسلامی در مناطق مختلف به گونه ای است که مردم به صورت واضح و ملموس با آن مواجه هستند.

وی ادامه داد: 63 میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه روستاهای محروم جویبار اختصاص یافته که با این مبلغ امکانات زیرساختی نظیر آب، برق، گاز و راه برای روستاهای محروم فراهم می شود.