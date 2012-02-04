دو هزار پوستر ویژه دهه فجر در بروجن توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجید الهیان افزود: بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب، تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب، گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام خمینی(ره) از اهداف توزیع این پوسترها است.

وی تأکید کرد: سخنان امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب بر روی این پوسترها حک شده است.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن تصریح کرد: پوستر دهه فجر در مدارس، مساجد، مراکز فرهنگی، بازار و ادارات بروجن توزیع شد.

الهیان گفت: این پوسترها در طرح‌ها و اندازه های مختلف طراحی شده است.

وی تصریح کرد: پوستر ایام دهه فجر به همت تبلیغات اسلامی بروجن توزیع شد.

برنامه های قرآنی دهه فجر انقلاب اسلامی در کوهرنگ به خوبی در حال برگزاری است

رئیس تبلیغات اسلامی کوهرنگ گفت: برنامه های قرآنی دهه فجر انقلاب اسلامی در این شهرستان با کیفیت مناسب و به خوبی در حال برگزاری است.



حجت الاسلام علی نصیری برنامه های قرآنی دهه فجر انقلاب اسلامی را مسابقه حفظ قرآن در بهار انقلاب، محفل انس با قرآن، مسابقه های قرآنی تفسیر جزء سی، مسابقه های مفاهیم قرآنی، مسابقه قرآنی سی جز، سی سئوال و نشست های قرآنی برشمرد.

وی دیگر برنامه های قرآنی را جشن های قرآنی، مسابقه حفظ، قرائت قرآن و اذان، کرسی های تلاوت، مسابقه حفظ قرآن ویژه دختران، تجلیل از قاریان و حافظان بسیجی کوهرنگ عنوان کرد.

نصیری بیان کرد : این برنامه ها با همکاری خانه ها و مؤسسه های قرآنی ،هیئت های مذهبی و کانون مداحان درشهر چلگرد و روستاهای شهرستان برگزار می شود.

کوهرنگ میزبان اولین جشنواره شعرآفتاب رسالت است

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوهرنگ گفت: حضور گسترده شاعران استان در اولین جشنواره شعر آفتاب رسالت با موضوع سیره نبوی نشانه عشق و ارادت شاعران و هنرمندان استان به ساحت مقدس پیامبر اعظم و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) است.



سید هوشنگ دادور گفت: در آئین این جشنواره که در دو بخش شعر سنتی و نو برگزار می شود به نفرات برگزیده هر بخش جوائزی به رسم یادبود اهداء خواهد شد.

وی بیان داشت: آئین اختتامیه اولین جشنواره شعر استانی آفتاب رسالت در تاریخ 18بهمن­ماه در شهرستان کوهرنگ برگزار می­ شود.

نمایشگاه عکس انقلاب در روستای گوجان دایر شد



نمایشگاه عکس امام، رهبری و انقلاب در روستای گوجان از توابع شهرستان فارسان برگزار شد.

به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی با شکوه انقلاب اسلامی ایران نمایشگاه عکس یاد آور دوران پیروزی انقلاب گشایش یافت.



رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان فارسان گفت: این اداره با مشارکت کانون فرهنگی هنری انصار المهدی روستای گوجان اقدام به برپایی نمایشگاه عکس با موضوع امام رهبری و انقلاب کرده است.

فرزاد صفدری افزود: در این نمایشگاه عکسهای دوران انقلاب ،امام خمینی (ره)و شهدای روستای گوجان در معرض نمایش علاقه مندان گذاشته شده است.

وی با اشاره به استقبال مردم غیورفارسان از این نمایشگاه افزود: برگزاری نمایشگاه عکس یاد آور انقلاب اسلامی ایران واستقبال مردم نشان از بیعت دوباره با اندیشه بنیانگذار انقلاب است.

نمایشگاه جلوه های ماندگار انقلاب اسلامی به روایت تصویر و سند در شهرکرد گشایش یافت



معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهار محال و بختیاری گفت: همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی، نمایشگاه کشوری تصویر انقلاب اسلامی همزمان با سراسر کشور در استان چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.



بهمن اکبریان افزود: این نمایشگاه فرصت خوبی است تا نسل جوان و نوجوان با چگونگی رخ داد انقلاب آشنا شدند.



اکبریان گفت: اسناد انقلاب تا روز پیروزی که شامل پیامها و اعلامیه های حضرت امام خمینی (ره)در محکومیت کشتار مردم و همچنین اسناد فراخوان علما و مراجع تقلید در تشویق به مبارزه با حکومت شاه وعکس های متعددحضور گسترده آحاد مردم در تظاهرات می باشند، ارایه شده است.

وی افزود :دراین اسناد نیز چگونگی برخورد ساواک با تظاهرکنندگان در معرض نگاه تیز بینانه مردم قرار گرفته است.



اکبریان تصریح کرد: تاریخ سی وسه ساله انقلاب همواره شاهد پایداری ارزشهای انقلابی در نسلهای بعد از انقلاب بوده است که تجلیگاه آن در ایام مبارک دهه فجر و یوم الله بیست و دو بهمن است.

نمایشگاه تصویر و سند انقلاب اسلامی در نگارخانه شهید شهرانی چهار محال و بختیاری برای بازدید علاقه مندان برپا است.