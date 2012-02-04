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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۲۲

نیکونژاد به مهر خبر داد:

اثر حوزه هنری یزد به جشنواره ملی فیلم حسنات راه یافت

اثر حوزه هنری یزد به جشنواره ملی فیلم حسنات راه یافت

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان یزد از راهیابی اثر حوزه هنری استان یزد به دومین جشنواره ملی فیلم حسنات خبر داد.

محمدرضا نیکونژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اثر حوزه هنری استان یزد به بخش مسابقه دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات راه یافت.

وی افزود: بر اساس اعلام هیئت انتخابات آثار بخش داستانی دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات متشکل از علی اکبر بکتاش، امیرهوشنگ جمشیدیان، امیرحسین عشاقی، آرش رنجبر و سید محمد طباطبایی فیلم کوتاه داستانی "بابا آب داد" به کارگردانی مهدی جعفری از تولیدات حوزه هنری استان یزد توانست به بخش پایانی و رقابتی این جشنواره راه پیدا کند.

نیکونژاد بیان داشت: این فیلم سه دقیقه ای به همکاری و ایثار بین دانش آموزان یک کلاس درس می پردازد و روایتگر همدلی و نوع دوستی در فرهنگ ایرانی است.

وی یادآور شد: "بابا آب داد" تاکنون در چندین جشنواره ملی و بین‌ المللی شرکت کرده و حائز رتبه های خوبی نیز شده است.

نیکونژاد ادامه داد: از میان 281 فیلم کوتاه داستانی رسیده به دبیرخانه دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات 69 فلیم به بخش مسابقه راه یافتند.

وی عنوان کرد: این جشنواره در بخش فیلم های کوتاه داستانی - مستند، پویانمایی و فیلمنامه، اسفندماه سال جاری در اصفهان برگزار می شود.

کد مطلب 1525537

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