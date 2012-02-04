پیشرفت فیزیکی پروژه مسکن مهر گناوه 80 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی خضری عصر شنبه در نشست بررسی وضعیت مسکن مهر گناوه اظهار داشت: مسکن مهر از طرح‌های مهم دولت است که موجبات رفع دغدغه خاطر جوانان در بحث تامین مسکن شده است.

مدیر عامل تعاونی مسکن مهر گناوه پیشرفت فیزیکی پروژه مسکن مهر گناوه را 80 درصد برشمرد و افزود: تلاش زیادی برای تکمیل به موقع این طرح انجام شده و در سال آینده به نتایج خوبی می‌رسیم.

وی در ادامه در ارتباط با مشکلات موجود از جمله محوطه‌سازی و همچنین بحث فاضلاب و زمان اتمام آن مطالبی را مطرح کرد و یادآور شد: آورده‌های متقاضیان مسکن مهر بین 7 تا 8 میلیون توسط هر متقاضی است.



معاون مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر نیز ضمن تشکر از مدیرعامل و پیمانکاران مسکن مهر عنوان کرد: تامین مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی دولت نهم و دهم بوده و مسئولان نیز باید دلسوزانه‌تر و با قدرت بیشتر این هدف مهم را دنبال کنند.

غلامرضا بستان عنوان کرد: بحث فاضلاب و تکمیل محوطه‌سازی پروژه باید با همکاری ارگان‌های مربوطه سرعت بیشتری به خود بگیرد.



وی تصریح کرد: واحدهای مسکن مهر در صورتی به متقاضیان واگذار خواهد شد که از همه لحاظ تست شده و تکمیل باشد.

بستان گفت: از مدیر عامل پروژه 340 واحدی مسکن مهر انتظار داریم تا پس از بهره‌برداری از فاز 340 واحدی، قرار دادی چهار تا شش ماهه با پیمانکاران منعقد کند تا اگر ساختمان‌های واگذار شده به متقاضیان دچار مشکل و نقصی شد آنان جوابگو بوده و مشکلات را برطرف کنند.