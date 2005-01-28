به گزارش خبرگزاري مهر، داوطلبان آزمون استخدامي ادواري امسال از امروز 9 بهمن ماه تا پايان روز يكشنبه 11 بهمن ماه مي توانند براي دريافت و يا تحويل مدارك تكميل شده خود به باجه هاي اصلي هر شهرستان مراجعه كنند.
بر اساس اين گزارش مناطق پستي 13، 15 و 16 باجه هاي اصلي در تهران است كه داوطلبان تهراني مي توانند براي ثبت نام در اين آزمون، به اين باجه ها مراجعه كنند.
همچنين ثبت نام الكترونيكي از طريق شبكه اينترنت نيز تا 24 بهمن ماه براي داوطلبان ادامه دارد و متقاضيان اين آموزن به شيوه الكترونيكي مي توانند با ورود به پايگاه اينترني سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام خود در آزمون استخدامي ادواري سال 1384 اقدام كنند.
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