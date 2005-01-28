به گزارش خبرگزاري مهر، داوطلبان آزمون استخدامي ادواري امسال از امروز 9 بهمن ماه تا پايان روز يكشنبه 11 بهمن ماه مي توانند براي دريافت و يا تحويل مدارك تكميل شده خود به باجه هاي اصلي هر شهرستان مراجعه كنند.

بر اساس اين گزارش مناطق پستي 13، 15 و 16 باجه هاي اصلي در تهران است كه داوطلبان تهراني مي توانند براي ثبت نام در اين آزمون، به اين باجه ها مراجعه كنند.