اخبار کوتاه ورزشی از استان چهار محال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال جوانان استان چهار محال و بختیاری در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی کشورموفق شد با غلبه برحریفان همگروه به جمع چهارتیم برتر کشور بپیوندد.

مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی جوانان کشور در چهارمنطقه کشور در حالی برگزار شد که تیمهای اصفهان، تهران، چهارمحال وبختیاری و مازندران موفق شدند به عنوان تیمهای برتر از گروه خود صعود کنند و در مرحله نهایی این رقابتها که متعاقبا از سوی فدراسیون بسکتبال اعلام می شود برای کسب مقامهای اول تا سوم با یکدیگر رودررو شوند.

تیم بسکتبال جوانان استان علاوه بر صعود از مرحله نیمه نهایی کاپ اخلاق بهترین بازیکن را توسط پویا یخچالی به دست آورد.

این رقابتها از 11 لغایت 14 بهمن ماه به میزبانی استان آذربایجان شرقی و در شهر سراب برگزار شد.

فارسان قهرمان مسابقات طناب کشی روستایی و عشایری شد

به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر مسابقات طناب کشی ویژه بانوان روستایی و عشایری برگزار شد و تیم بانوان فارسان به مقام نخست دست یافت.



در این مسابقات 36 ورزشکار در قالب چهارتیم از شهرستانهای کیار، شهرکرد، فارسان و بروجن شرکت داشتند که در نتیجه این رقابتها پس ازتیم منتخب بانوان روستایی و عشایری فارسان، تیم روستای وانان به عنوان نماینده شهرستان شهرکرد در جایگاه دوم ایستاد و تیم گندمان نیز به عنوان نماینده شهرستان بروجن به مقام سوم رسید.

تیم بانوان اداره کل ورزش و جوانان عنوان نخست مسابقات کارکنان دولت را کسب کرد

در مسابقات کارکنان دولت گرامیداشت دهه مبارک فجر ، تیم طناب کشی بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان موفق شد مقام نخست این دوره از رقابتها را از آن خود کند.



تیم بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان متشکل از فرنگ غلامیان، گلنار حسینی، سوسن سلیمی، فرزانه کریمیان، توران حیدریان، فاطمه قربان پور، مینا مختاری و مریم آقابابایی با غلبه بر تمامی تیمهای مقابل به مقام اول دست یافت وتیمهای بانوان سپاه قمر بنی هاشم(ع) و تعاون روستایی استان به ترتیب دوم و سوم شدند.



مسابقات طناب کشی کارکنان دولت در بخش بانوان به مناسبت گرامیداشت سی و سومین سالگرد پیروزی اقلاب اسلامی با حضور پنج تیم در سالن انقلاب شهرکرد برگزار شد.

ادامه مسابقات فوتسال جام فجر در فارسان

در ادامه رقابتهای فوتسال جام فجر در شهر ستان فارسان دیروز چهار دیدار انجام شد.



در بازیهای انجام شده چلیچه چهار بر سه مقابل شهدای بابا حیدر به پیروزی رسید، امید فارسان و شهدا به تساوی پنج بر پنج رسیدند، باباحیدر با نتیجه پرگل نه بر یک کران را شکست داد و در آخرین بازی دیروز استقلال با نتیجه سه بر دو از سد چای افروز گذشت.



مسابقات فوتسال جام فجر شهرستان فارسان همزمان با آغاز دهه مبارک فجر در محل سالن دو هزار نفری شهدا شهر فارسان آغاز شده و تا پایان ایام دهه فجر ادامه خواهد یافت.

برگزاری همایشهای پیاده روی عمومی در سطح استان چهار محال و بختیاری



به مناسبت گرامیداشت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برنامه های همایش پیاده روی عمومی در مناطق مختلف استان برگزار شد.



در چالشتر این برنامه با حضور مردم علاقه مند این شهر به ورزشهای همگانی از محل میدان رسالت آغاز شد و جمع کثیری قریب به 500 نفر مسیر تعیین شده را تا محل امامزاده سلطان سبز پوش طی کردند.



در شهر سامان این همایش با استقبال خوب مردم از محل اداره ورزش و جوانان بخش سامان به سمت پل تاریخی زمانخان برگزار شد.



در شهر هفشجان نیز بیش از 300 نفر از اهالی این شهر مسیر بین نمایندگی ورزش و جوانان هفشجان تا چشمه زنه را به مسافت چهارکیلومتر طی کردند.



همایش پیاده روی عمومی درشهر گندمان نیز با حضور بیش از چهارصد نفر شرکت کننده از مقابل اداره ورزش و جوانان بخش گندمان آغاز شد و به سمت پارک مادر و دختر این شهر منتهی شد.

در تمامی برنامه به سی و سه نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا شد.