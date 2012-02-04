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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۲۰

لاوروف:

همکاری ما منوط به موضع سازنده شورای امنیت درباره سوریه است

همکاری ما منوط به موضع سازنده شورای امنیت درباره سوریه است

وزیر امور خارجه روسیه همکاری این کشور با شورای امنیت را به اتخاذ موضعی سازنده از سوی این نهاد سازمان ملل در مورد سوریه مشروط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد سوریه، اجماع این شورا در مورد محکومیت خشونتهای این کشور را محتمل دانست.

وی که پس از بازگشت از کنفرانس امنیتی مونیخ در مسکو با رسانه های این کشور سخن می گفت، اعلام کرد در صورتی که اعضای شورای امنیت موضع سازنده ای در قبال سوریه داشته باشند، مسکو حاضر به همکاری با آنها است.
 
لاوروف تاکید کرد در این صورت تمام اعضای شورای امنیت با این رویکرد موافقت می کنند. نشست امروز شورای امنیت در حالی در نیویورک برگزار می شود که پیشتر روسیه و چین در مورد استفاده از حق وتوی خود علیه تصمیمات ضدسوری در آن هشدار داده اند.
کد مطلب 1525543

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