فرمایشات رهبری نمونه ای از مواضع برتر ایران در مقابل غرب

به گزارش خبرنگار مهر حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان شامگاه امشب در برنامه تلویزیونی دیروز، امروز ، فردا که به صورت زنده از شبکه سوم سیما پخش می شد با اشاره به خطبه های دیروز مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران افزود: معتقدم در فرمایشات مقام معظم رهبری حرف اضافه ای نیست از این رو فرمایشات رهبری پاشنه آشیلی برای آمریکا بود همچنین ایشان نمونه هایی از شکست های آمریکا را ارائه و رسما اعلام کردند که ما در جنگ 33 روزه و 22 روزه علیه اسرائیل وارد شدیم و از این به بعد هر کشوری که بخواهد علیه رژیم صهیونیستی بایستد از او حمایت خواهیم کرد این موضوع برای اولین بار بود تا از سوی رهبری مطرح شد.

شریعتمداری در ادامه با بیان اینکه مقام معظم رهبری هیچگاه در پنهان چیزی نمی گویند که در بیرون مغایر آن عمل کنند افزود: ممکن است برخی از مسائل به صورت علنی مطرح نشود اما در این خطبه ها مشاهده کردیم که ایشان چگونه با اقتدار مواضع انقلاب اسلامی را بیان کردند و نمونه هایی از پیروزی ما را روی میز قرار دادند.

وی با بیان اینکه نظام سلطه از ابتدا با انقلاب اسلامی درگیر بوده است افزود: این درگیری برای آن است که به همت امام نسخه اسلام بر کرسی حاکمیت نشانده شده است اگر این کرسی محقق نمی شد اسلام فقط در کتاب ها محدود می ماند.

مدیر مسئول روزنامه کیهان ادامه داد: نسخه اسلام فراتر از مرزهای جغرافیایی قرار دارد کما اینکه امروز آن را مشاهده می کنیم ضمن آنکه اسلام ظلم ستیز است و مقابل نظام سلطه می ایستد و این ایستادگی باعث شده است که ما با تحریم های اقتصادی، 8 سال دفاع مقدس، جنگ نفتکش ها امروز با ماجرای انرژی هسته ای روبرو شویم.

شریعتمداری گفت: این برخوردها به دلیل ماهیتی است که در بین نظام اسلامی و نظام سلطه وجود دارد و برای عبور از آن باید یکی از این دو طرف کوتاه بیایند.

نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان در پاسخ به این پرسش که نقش رسانه ها در برخورد با این چالش ها را چگونه ارزیابی می کنید افزود: رسانه های ما در اختیار کسانی قرار داشت که با ما همدل نبودند. مقام معظم رهبری پیش از این فرموده بودند که در رسانه ها پایگاه دشمن را می بینم و وزیرفرهنگ در دولت اصلاحات مدعی شده بود که این موارد را شناسایی می کنیم ولی هیچ اتفاقی نیفتاد البته معتقدم اهمیت انقلاب به گونه ای است که همه اینها را زیر می گیرد و از آن رد می شود.

وی با بیان این مطلب که دشمن نمی خواهد ما موقعیت خود را به خوبی درک کنیم خاطرنشان کرد: یکی دو ماه قبل مقام معظم رهبری بیان کرده بودند که این دوره از موثرترین دوران حیات ایران است و شواهد این را نشان می دهد اما دشمن نمی خواهد که ما به این نقطه برسیم .

شریعتمداری ادامه داد: اما با این اوصاف باید به جنگ 33 روزه و 22 روزه اشاره کرد. وقتی سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در کنفرانس سران دست رهبر ایران را بوسید یک خبرگزاری در تحلیلی آورد باور نکنید بدون پشتوانه ایران اقدامی صورت نمی گیرد همچنین روزنامه هاآرتص در سال 2009 در مطلبی تاکید کرده بود که جنگ 33 روزه یک فاجعه ، جنگ 22 روزه فاجعه ای دیگر بود و اگر این فجایا تکرار شود عدد به صفر می رسد.

این فعال رسانه ای در بخش دیگری از این برنامه به اهمیت دیپلماسی ایران پرداخت و با بیان اینکه ما با دو نوع دیپلماسی روبرو هستیم افزود: اولین دیپلماسی ، دیپلماسی کلاسیک است که در آن پروتکل خاصی تعریف شده است اما کاری که ایران کرد آن بود که به جای دیپلماسی کلاسیک به دیپلماسی عمومی روی آورد یعنی به جای اینکه با دیپلمات ها حرف بزند با مردم حرف زد.

شریعتمداری به تحلیل واشنگتن پست در این باره اشاره کرد و افزود: واشنگتن پست در تحلیلی آورده بود مشکل ما در منطقه آن است که با مردم سروکار نداشتیم اما ایران مدام با مردم سروکار دارد.

مدیر مسئول روزنامه کیهان افزود: برداشت بنده آن است که نباید در پیچ و خم دیپلماسی کلاسیک محصور شویم.