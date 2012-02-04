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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۲۱:۰۹

پیام کلینتون و پانتا برای کنفرانس مونیخ/اروپا همچنان همپیمان آمریکا است

پیام کلینتون و پانتا برای کنفرانس مونیخ/اروپا همچنان همپیمان آمریکا است

وزیران دفاع و امور خارجه آمریکا طی سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ بر نقش مهم اروپا و لزوم همکاری راهبردی بین آمریکا و اتحادیه اروپا تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زوددویچه سایتونگ، در دومین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه و "لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا به بیان نگرانی ها و انتظارات این کشور از همپیمانان اروپایی اش پرداختند.

کلینتون با بیان اینکه اروپا همچنان بزرگترین همپیمان امنیتی آمریکا است از نگرانی های موجود درباره اروپا و برنامه های راهبردی دفاعی آمریکا در این منطقه سخن گفت.
 
وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد: اروپا بزرگترین همپیمان ما است و می ماند. به گفته وی، مناسبات دو جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا هیچگاه آن قدر نزدیک نبوده است.
 
"لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا نیز بر لزوم تداوم همکاری راهبردی دو طرف تاکید کرد و گفت: اروپا همپیمان نظامی و دیپلماتیک ما در جهان باقی می ماند.
 
به گفته وی، هرچند آمریکا قصد دارد ظرف 10 سال آینده 487 میلیارد یورو از هزینه های نظامی خود را کاهش دهد، اما همچنان بر سیاستهای نظامی و حفظ مناسبات با همپیمانانش پافشاری می کند.
 
پانتا افزود طی سالهای آینده میزان همکاری های نظامی اروپا و آمریکا افزایش می یابد و به بیشترین میزان در مقایسه با سایر مناطق جهان خواهد شد.
کد مطلب 1525551

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