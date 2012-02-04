برگزاری گفتمان دینی عفاف و حجاب/ نمایشگاه فجر انقلاب برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهریار در مراسم تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام (ره) و نثار گل به مرقد مطهر ایشان که با حضور خانواده معظم شهدا، امام جمعه، روسای ادارات و شهرداران شهرستان در مرقد ایشان برگزار شد، گفت: پیروی از ولایت فقیه یکی از آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) است.



سید عباس جوهری افزود: پیروزی انقلاب اسلامی یک حرکت تاریخی بی نظیر بود که در جهان رقم خورد و اکنون شاهد ثمرات و برکات آن در کشورهای دیگر هستیم، در واقع مردم ایران با حضور خودشان در صحنه و پیروی از امام خودشان این حماسه جاوید را آفریدند و باید قدردان این ایام باشیم و نسل چهارم انقلاب و نسلهای بعد از نسل اول ما باید یاد و خاطره این حماسه را گرامی بدارند.

این مسئول عنوان کرد: شخصیت حضرت امام (ره) یک شخصیت بی نظیر تاریخی و منجی تاریخ قرن حاضر بود و به طور قطع تاثیرگذار در سالهای آینده خواهد بود، در حقیقت ابعاد وجودی حضرت امام (ره) را آیندگان ما بیشتر خواهند شناخت و کشورهای اسلامی حرکت امام (ره) را الگوی حرکت انقلابی خود می دانند.

افتتاح نمایشگاه فجرانقلاب در شهرستان شهریار



نمایشگاه آثاربرگزیده هنرمندان هنرهای تجسمی شامل نقاشی، خوشنویسی، عکاسی و معرق با حضور مسئولان شهرستان در فرهنگسرای امام علی (ع) فاز سه اندیشه افتتاح و درمعرض دید دوستداران هنر قرار گرفت.



این نمایشگاه به همت واحد هنری این اداره با همکاری شهرداری اندیشه به مناسبت سی وسومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به مدت چهار روز برپا است. در مراسم افتتاح این نمایشگاه کارگاه عملی (ورک شاپ) در رشته های خوشنویسی، نقاشی، معرق و همچنین اجرای موسیقی و سرود توسط کودکان آموزشگاه راست پنجگاه برگزارشد که مورد استقبال حاضرین واقع شد.



عرضه منتخب عکسهای پیروزی انقلاب اسلامی توسط عکاسان شهرستان، آثار عبدلی هنرمند برجسته معرق کار شهرستان و ارائه آثار منتخب نقاشی با محوریت پیروزی انقلاب شکوهمند از سایر برنامه های این نمایشگاه است.

نگاهی به جلسه شورای مدیران شهرداری باغستان در هفته ای که گذشت



سی و دومین جلسه شورای مدیران در مورخ به ریاست محمد صادق کولیوند شهردار باغستان و با حضور اعضا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه کولیوند ضمن تبریک فرا رسیدن ایام دهه فجر، یاد و خاطره همه شهدای والا مقامی که در این راه به شهادت رسیدند را گرامی داشت و ثبت و ماندگاری تاریخی این روز بزرگ را مرهون درایت و رهبری حکیمانه امام راحل و مجاهدت و ایثار جوانان و شهدای راه آزادی دانست.

وی اعلام کرد: خیزش ملت ایران که از سال 42 و با قیام تاریخی حضرت امام خمینی ( ره) آغاز شده بود، در بهمن 57 به نقطه عطف تاریخ معاصر جهان بدل شد و پیروزی ملت در 22 بهمن همان سال، ابهت و هیمنه پوشالی رژیم منحوس پهلوی به عنوان استبداد داخلی و نیز حامیان آن رژیم از جمله آمریکا را در هم شکست.



وی افزود: پروژه های قابل افتتاح در این دهه رفاه و آسایش مردم شریف باغستان بخصوص جوانان و نوجوانان را فراهم آورد.



برگزاری گفتمان دینی با موضوع عفاف و حجاب در شهریار

مسئول روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهریار اظهار داشت: یک گفتمان دینی با موضوع عفاف و حجاب به صورت همایشی و با حضور مربیان و دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهید همت شهریار برگزار شد.

مرتضی نثاری افزود: حسینی، استاد این گفتمان، ضمن اشاره به مفهوم عفاف در اسلام گفت که از مقایسه دو واژه حجاب و عفاف، معلوم می شود که هر دو در اصل معنای "منع و جدایی" مشترک‎اند، با این تفاوت که منع و بازداری در حجاب، مربوط به ظاهر است، ولی منع و بازداری در عفت، مربوط به باطن و برخاسته از درون است.