مدیرکل آموزش و پرورش گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر از تعطیلی مدارس استان در روز یکشنبه خبر داد.
عیسی پایین محلی افزود:در پی بارش برف و باران و ناپایداری جوی مدارس استان در روز یکشنبه تعطیل شده است.
وی اظهار داشت: این تعطیلی شامل تمامی مدارس سه مقطع استان در مناطق شهری و روستایی می شود.
به گزارش مهر، مدارس سه مقطع گلستان در روز شنبه نیز تعطیل بوده است.
گلستان 300 هزار دانش آموز دارد.
نفوذ سامانه سرد و ناپایدار از روز جمعه سبب ریزش برف و باران در گلستان شده است.
طبق اعلام ستاد حوادث غیرمترقبه استان، راههای استان نیز لغزنده است و برای تردد چندان ایمن نیست.
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