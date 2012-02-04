65 پروژه آموزشی در استان قزوین آماده افتتاح است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد حیدری عصر شنبه در مراسم افتتاح مدرسه 12 کلاسه شهر اسفرورین که با حضور احمد عجم استاندار قزوین برگزار شد اظهارداشت: در سال گذشته علیرغم محدودیت منابع مالی، 45 هزار مترمربع فضای آموزشی با 350 کلاس درس توسط اداره کل نوسازی استان ساخته شد که این میزان فعالیت بی سابقه است.

حیدری افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 65 پروژه آموزشی آماده افتتاح شده است که 44 مدرسه آن در دهه مبارک فجر به بهره برداری خواهد رسید و بقیه مدارس هم تا مهرماه سال آینده افتتاح می شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین تصریح کرد: چهار پروژه دیگر نیز تا پایان امسال به بهره برداری می رسد و دانش آموزان استان می توانند از این مدارس برخوردار شوند.

ساخت مدارسی زیبا و مقاوم

حیدری توجه به کیفیت و استحکام مدارس را از اولویت های اداره کل نوسازی استان دانست و یادآورشد: برای ایجاد فضایی بانشاط و امن برای دانش آموزان تمامی مدارس ساخته شده توسط این اداره با رعیات اصول فنی ساخته می شود که ضمن زیبایی دارای مقاومت در برابر زلزله هفت ریشتری هم هست.

این مسئول گفت: حمایت استاندار قزوین از اجرای طرح های مدرسه سازی و کمک خیرین نقش مهمی در تامین نیاز آموزشی استان دارد و با تداوم این حمایتها امیدواریم در تامین مدارس مورد نیاز استان مشکل خاصی نداشته باشیم.



در این مراسم علی رشوند بخشدار اسفرورین هم با ارائه گزارشی از وضعیت منطقه اظهارداشت: اسفرورین با داشتن 35 هزار نفر جمعیت که 98 درصد مردم آن به کشاورزی مشغول هستند در تامین محصولات کشاورزی نقش مهمی ایفا می کند.

وی افزود: این منطقه کشاورزی با کمبود آب مواجه است که از استاندار محترم درخواست می کنیم برای رفع این مشکل پیگیری لازم را انجام دهند.

رشوند تصریح کرد: روستاهای شارین و لوشکان در تامین آب کشاورزی در مضیقه هستند که امیدواریم در اولویت برنامه ریزی مسئولان قرار گیرند.

بخشدار اسفرورین یادآورشد: این منطقه 82 شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده و ساکنان آن از حامیان نظام اسلامی و دولت هستند و انتظار دارند به مشکلاتشان بیشتر رسیدگی شود.