کولاک در مسیر قزوین به رشت ادامه دارد/راه ها باز هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث فرجی در این باره گفت: مسیر قزوین به رشت طی سه روز اخیر با تلاش بی وقفه راهداران باز شده و تردد در آن برقرار است.

فرجی افزود: گردنه های کوهین در مسیر قزوین به رشت، گردنه طالقان، گردنه قسطین لار و بهرام آباد در منطقه الموت، گردنه هجیب در مسیر بوئین زهرا به ساوه و محدوده قره باغ در مسیر تاکستان به زنجان در سه روز اخیر با کولاک شدید مواجه بوده است.



وی همچنین با اشاره به افزایش ترافیک در مسیر قزوین، رشت طی چند روز اخیر گفت: راهداران استان قزوین هم اکنون با تمام توان در گردنه کوهین مستقر و مشغول برفروبی مسیر، نمک پاشی و امداد رسانی به مسافران هستند.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان قزوین به مسافران توصیه کرد ضمن پرهیز از مسافرت های غیر ضروری برای تردد در جاده ها با تجهیز خودروها به وسایل گرمایشی و پیش بینی سوخت کافی، زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

معاون راهداری اداره کل راه وترابری استان قزوین تصریح کرد: تلفن 141 و 8 الی 3659456 با کد 0281 به صورت شبانه روزی آماده ارائه اطلاعات در خصوص آخرین وضعیت راههای استان قزوین و دریافت گزارش های مردمی است.

به گفته فرجی در طرح راهداری امسال 24 گروه راهداری به استعداد 289 نفر با استفاده از 177 دستگاه ماشین آلات در محورهای مواصلاتی استان قزوین مستقر شده اند.

این مسئول گفت: استان قزوین با داشتن 10 گردنه به طول 180 کیلومتر از جمله 11 استان برفگیر و سردسیر کشور محسوب می شود.

در استان قزوین بیش از شش هزار و300 کیلومتر راه مواصلاتی وجود دارد که از این میزان 216 کیلومتر آن آزاد راه و 265 کیلومتر آن بزرگراه است.