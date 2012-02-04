نظام اسلامی با اقتدار تمام در برابر ابرقدرت ها ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین عصر شنبه در دیدار با جمعی از مدیران و معلمان آموزش و پرورش استثنایی استان قزوین اظهارداشت: باید با حضور گسترده و با بصیرت خود در انتخابات به دشمنان قسم خورده کشور نشان دهیم که ملت ایران همیشه در صحنه حاضر می شود و پشتیبان نظام اسلامی است.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر افزود: دهه فجر یادآور رشادتهای فرزندان دلیر این ملت است که توانستند در برابر رژیم منحط طاغوت بایستند تا نهال استقلال آزادی بارور و نظام جمهوری اسلامی استقرار یابد.

آیت الله باریک بین تصریح کرد: باید قدر نظام اسلامی را بدانیم و با پشتیبانی از آن دشمنان را همچون گذشته ناامید کنیم.



وی در ادامه با قدردانی از زحمات مدیران و معلمان مدارس استثنایی یادآورشد: تلاش شما در آموزش و تربیت دانش آموزان مدارس استثنایی کاری سخت و طاقت فرساست و به نوعی عبادت محسوب می شود.

آیت الله باریک بین اظهارداشت: دانش آموزان استثنایی فرزندانی مستعد، معصوم و پاک هستند و شما معلمان باید با صبر و بردباری آنها را به زندگی امیدوار کنید.